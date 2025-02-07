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Весь світ для двох — романтичні локації поблизу Києва

7 лютого 2025 16:30
Юлія Романова - Редактор
Юлія Романова
Редактор
Де під Києвом відсвяткувати День Валентина вдвох
Закохана пара. Фото: Freepik
Юлія Романова - Редактор
Юлія Романова
Редактор

День всіх закоханих не тільки чудове свято, а й прекрасна можливість провести час вдвох. Спільне дозвілля зближує та дарує нові емоції.

Редакція Новини.LIVE підібрала найромантичніші локації поблизу столиці.

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Заміський комплекс Equides Club

Він розташований в 15 км від Києва в селищі Чабани. Це розкішний заміський комплекс із мальовничими краєвидами, кінним клубом, рестораном і СПА-зоною. На його території закохані зможуть покататися на конях, насолодитися романтичною вечерею або розслабитися у басейні.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Equides Club (@equides_club)

Київське море

Романтична локація розташована у 25 км від Києва у Вишгороді. Взимку  на Київському морі панує особлива атмосфера — тиша, свіже повітря та чарівні заходи сонця. Після прогулянки закохані зможуть затишно провести час в одному із місцевих закладів.

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Київське море. Фото: bigkyiv.com.ua

Комплекс "Трипільське Сонце"

Комплекс розташований у 40 км від Києва у місті Обухові. Це унікальний етнокомплекс із дерев'яними будиночками, банним СПА, рестораном і неймовірною природою. Можна орендувати затишний котедж і провести день вдвох у повній гармонії.

Парк "Олександрія"

Це мальовниче місце знаходиться в Білій Церкві у 90 км від Києва. "Олександрія" — один із найкрасивіших ландшафтних парків України. Навіть взимку тут чарівно — старовинні алеї, містки, мальовничі ставки та атмосфера затишку та спокою.

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Парк "Олександрія". Фото: wikipedia.org

Нагадаємо, ми розповідали про локації, які варто подивитись туристам у Вінниці. Також ми писали про маловідомі місця у Києві, які вас точно зацікавлять.

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