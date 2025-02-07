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Весь мир для двоих — романтические локации под Киевом

7 февраля 2025 16:30
Юлия Романова - Редактор
Юлия Романова
Редактор
Где под Киевом отпраздновать День Валентина вдвоем
Влюбленная пара. Фото: Freepik
Юлия Романова - Редактор
Юлия Романова
Редактор

День Всех влюбленных не только замечательный праздник, но и прекрасная возможность провести время вдвоем. Совместный досуг сближает и дарит новые эмоции.

Редакция Новини.LIVE подобрала самые романтические локации вблизи столицы.

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Загородный комплекс Equides Club

Он расположен в 15 км от Киева в поселке Чабаны. Это роскошный загородный комплекс с живописными видами, конным клубом, рестораном и СПА-зоной. На его территории влюбленные смогут покататься на лошадях, насладиться романтическим ужином или расслабиться в бассейне.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Киевское море

Романтическая локация расположена в 25 км от Киева в Вышгороде. Зимой на Киевском море царит особая атмосфера — тишина, свежий воздух и волшебные закаты. После прогулки влюбленные смогут уютно провести время в одном из местных заведений.

Весь світ для двох — романтичні локації поблизу Києва - фото 1
Киевское море. Фото: bigkyiv.com.ua

Комплекс "Трипольское Солнце"

Комплекс расположен в 40 км от Киева в городе Обухове. Это уникальный этнокомплекс с деревянными домиками, банным СПА, рестораном и невероятной природой. Можно арендовать уютный коттедж и провести день вдвоем в полной гармонии.

Парк "Александрия"

Это живописное место находится в Белой Церкви в 90 км от Киева. "Александрия" — один из самых красивых ландшафтных парков Украины. Даже зимой здесь волшебно — старинные аллеи, мостики, живописные пруды и атмосфера уюта и покоя.

Весь світ для двох — романтичні локації поблизу Києва - фото 2
Парк "Александрия". Фото: wikipedia.org

Напомним, мы рассказывали о локациях, которые стоит посмотреть туристам в Виннице. Также мы писали о малоизвестных местах в Киеве, которые вас точно заинтересуют.

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