Інноваційний парк в Києві — де погуляти в столиці

Розваги в UNIT.City. Фото: unit.city

До завершення літа залишилося менш як місяць, тож не варто витрачати час — проведіть його з максимальною користю. Щоб весело відпочити, не обов'язково витрачати багато грошей і долати сотні кілометрів.

Користувач kyiv_love_live в TikTok розповів про перший інноваційний парк в Україні, що розташований у Києві.

UNIT.City — це справжнє футуристичне містечко недалеко від центру Києва. Він був створений за моделлю інноваційних парків силіконової долини.

Тут є різноманітні зони для відпочинку, де кожен знайде для себе розваги. Вхід у парк вільний.

Зокрема, тут можна пограти величезними шахами, пострибати на батуті та зробити стильні фото на тлі незвичних артоб'єктів. На території парку багато зелені, а також закладів, де можна перекусити.

На території інноваційного парку знаходяться офіси, культурні простори та житловий комплекс. UNIT.City розташований за адресою: вул. Дорогожицька, 3.

@kyiv_love_live Перший інноваційний парк в Україні. Це одна з найбільших платформ, яка поєднує в собі інфраструктуру та інноваційну екосистему для ІТ- та технологічних компаній Центральної та Східної Європи. UNIT.City розташований на 25 га землі всього за 6 км від центру Києва. Інноваційний парк утворює цілий квартал нерухомості різного призначення: офіси, житлові приміщення, інноваційні навчальні заклади, R&D-центри, лабораторії VR і AR, виробничі потужності для 3D-друку та адитивного виробництва. Загальна площа UNIT.City на завершальній стадії сягне близько 860 тисяч м², що створить простір для взаємодії 30 тисяч орендарів, студентів та резидентів. 📍UNIT.City Вул. Дорогожицька, 3 #кудипітикиїв #цікавокиїв #київблог #цікавімісцякиїв #локаціїкиїв ♬ оригінальний звук - Куди піти в Києві

