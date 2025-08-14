Видео
Огромные шахматы и батуты — инновационный парк в Киеве

Огромные шахматы и батуты — инновационный парк в Киеве

Дата публикации 14 августа 2025 12:17
Инновационный парк в Киеве - где погулять в столице
Развлечения в UNIT.City. Фото: unit.city

До завершения лета осталось меньше месяца, поэтому не стоит тратить время — проведите его с максимальной пользой. Чтобы весело отдохнуть, не обязательно тратить много денег и преодолевать сотни километров.

Пользователь kyiv_love_live в TikTok рассказал о первом инновационном парке в Украине, который находится в Киеве.

Читайте также:

Где бесплатно развлечься в Киеве

UNIT.City — это настоящий футуристический городок недалеко от центра Киева. Он был создан по модели инновационных парков силиконовой долины.

Здесь есть разнообразные зоны для отдыха, где каждый найдет для себя развлечения. Вход в парк свободный.

В частности, здесь можно поиграть в огромные шахматы, попрыгать на батуте и сделать стильные фото на фоне необычных арт-объектов. На территории парка много зелени, а также заведений, где можно перекусить.

На территории инновационного парка находятся офисы, культурные пространства и жилой комплекс. UNIT.City находится по адресу: ул. Дорогожицкая, 3.

@kyiv_love_live

Первый инновационный парк в Украине. Это одна из крупнейших платформ, которая сочетает в себе инфраструктуру и инновационную экосистему для ІТ- и технологических компаний Центральной и Восточной Европы. UNIT.City расположен на 25 га земли всего в 6 км от центра Киева. Инновационный парк образует целый квартал недвижимости различного назначения: офисы, жилые помещения, инновационные учебные заведения, R&D-центры, лаборатории VR и AR, производственные мощности для 3D-печати и аддитивного производства. Общая площадь UNIT.City на завершающей стадии достигнет около 860 тысяч м², что создаст пространство для взаимодействия 30 тысяч арендаторов, студентов и резидентов. 📍UNIT.City Ул. Дорогожицкая, 3 #кудипитикиев #интереснокиев #киевблог #интересныеместакиев #локациикиев

♬ оригинальный звук - Куда пойти в Киеве

Напомним, ранее мы рассказывали о популярных бассейнах в столице. Также мы писали, когда выгодно лететь на отдых в Дубай.

Киев отдых путешествие парки туризм
Маргарита Рыбакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рыбакова
