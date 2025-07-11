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Головна Туризм УЗ додала ще один поїзд на популярному напрямку — маршрут

УЗ додала ще один поїзд на популярному напрямку — маршрут

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2025 21:25
Укрзалізниця додала потяг Львів — Хмельницький
Потяг Укрзалізниці. Фото: пресслужба компанії

Сьогодні, 11 липня, успішно вирушив у свій перший рейс поїзд №826/825 Львів — Хмельницький. Він інклюзивний та обладнаний пандусами та кріпленнями для велосипедів.

 Про це повідомили в пресслужбі компанії.

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В компанії повідомили, що у пік сезону цей потяг об'єднав прямим рейсом Поділля з Галичиною. Він відправлятиметься щодня зі Львова рівно о 8 ранку, а повертатиметься назад із Хмельницького о 14:17.

Поїзд зупинятиметься в Підзамчому, Красному, Злочеві, Зборові, Тернополі, Підволочиську, Волочиську та Гречанах.

"У Хмельницькому — зручна пересадка на приміський поїзд №6385 до Кам’янця-Подільського, Магістралі, Ленківців. Ідеальний варіант для тих, хто мріє про Бакоту, Дністровські краєвиди або мандри Поділлям", — підкреслили в компанії.

Вагони нового потягу обладнані сповивальними столиками, зручними сидіннями, розетками для зарядки гаджетів, табличками шрифтом Брайля, а також вендинговими апаратами з напоями та снеками у 2-му та 5-му вагонах.

В УЗ додали, що квитки на цей поїзд доступні за 10 днів до відправлення. Придбати їх можна на сайті, в застосунку та на касах вокзалів.

УЗ додала ще один поїзд на популярному напрямку — маршрут - фото 1
Потяг Укрзалізниці. Фото: пресслужба компанії

Нагадаємо, раніше туристка показала, як виглядають нові плацкарти УЗ. Також дізнайтеся, в які дні найвигідніше купувати квитки на поїзди Укрзалізниці. 

подорож Львів поїзди Хмельницький туризм
Маргарита Рибакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рибакова
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