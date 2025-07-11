Укрзализныця добавила поезд Львов - Хмельницкий

Поезд Укрзализныци. Фото: пресс-служба компании

Сегодня, 11 июля, успешно отправился в свой первый рейс поезд №826/825 Львов — Хмельницкий. Он инклюзивный и оборудован пандусами и креплениями для велосипедов.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Реклама

Читайте также:

Новый поезд Львов — Хмельницкий

В компании сообщили, что в пик сезона этот поезд объединил прямым рейсом Подолье с Галичиной. Он будет отправляться ежедневно из Львова ровно в 8 утра, а возвращаться из Хмельницкого в 14:17.

Поезд будет останавливаться в Подзамче, Красном, Злочеве, Зборове, Тернополе, Подволочиске, Волочиске и Гречанах.

"В Хмельницком — удобная пересадка на пригородный поезд №6385 до Каменца-Подольского, Магистрали, Ленковцев. Идеальный вариант для тех, кто мечтает о Бакоте, Днестровские пейзажи или путешествия Подольем", — подчеркнули в компании.

Вагоны нового поезда оборудованы пеленальными столиками, удобными сиденьями, розетками для зарядки гаджетов, табличками шрифтом Брайля, а также вендинговыми аппаратами с напитками и снеками во 2-м и 5-м вагонах.

В УЗ добавили, что билеты на этот поезд доступны за 10 дней до отправления. Приобрести их можно на сайте, в приложении и на кассах вокзалов.

Поезд Укрзализныци. Фото: пресс-служба компании

Напомним, ранее туристка показала, как выглядят новые плацкарты УЗ. Также узнайте, в какие дни выгоднее всего покупать билеты на поезда Укрзализныци.