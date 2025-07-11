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Главная Туризм УЗ добавила еще один поезд на популярном направлении — маршрут

УЗ добавила еще один поезд на популярном направлении — маршрут

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2025 21:25
Укрзализныця добавила поезд Львов - Хмельницкий
Поезд Укрзализныци. Фото: пресс-служба компании

Сегодня, 11 июля, успешно отправился в свой первый рейс поезд №826/825 Львов — Хмельницкий. Он инклюзивный и оборудован пандусами и креплениями для велосипедов.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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В компании сообщили, что в пик сезона этот поезд объединил прямым рейсом Подолье с Галичиной. Он будет отправляться ежедневно из Львова ровно в 8 утра, а возвращаться из Хмельницкого в 14:17.

Поезд будет останавливаться в Подзамче, Красном, Злочеве, Зборове, Тернополе, Подволочиске, Волочиске и Гречанах.

"В Хмельницком — удобная пересадка на пригородный поезд №6385 до Каменца-Подольского, Магистрали, Ленковцев. Идеальный вариант для тех, кто мечтает о Бакоте, Днестровские пейзажи или путешествия Подольем", — подчеркнули в компании.

Вагоны нового поезда оборудованы пеленальными столиками, удобными сиденьями, розетками для зарядки гаджетов, табличками шрифтом Брайля, а также вендинговыми аппаратами с напитками и снеками во 2-м и 5-м вагонах.

В УЗ добавили, что билеты на этот поезд доступны за 10 дней до отправления. Приобрести их можно на сайте, в приложении и на кассах вокзалов.

УЗ додала ще один поїзд на популярному напрямку — маршрут - фото 1
Поезд Укрзализныци. Фото: пресс-служба компании

Напомним, ранее туристка показала, как выглядят новые плацкарты УЗ. Также узнайте, в какие дни выгоднее всего покупать билеты на поезда Укрзализныци.

путешествие Львов поезда Хмельницкий туризм
Маргарита Рыбакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рыбакова
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