Укрзалізниця додала Поїзд Київ-Луцьк — дата

Потяг Укрзалізниці. Фото: пресслужба компанії

Укрзалізниця призначила додатковий рейс швидкісного поїзда "Інтерсіті" №755/756 перед великодніми святами. Він прямуватиме з Києва до Луцька.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

Реклама

Читайте також:

Поїзд Київ-Луцьк

Повідомляється, що потяг відправлятиметься з Києва 17 квітня о 7:21 та прибуватиме до Луцька о 13:00. Повертатиметься потяг з Луцька в цей же день о 16:29 та прибуде до Києва о 22:17. Пасажири подорожуватимуть двоповерховим електропоїздом Skoda з вагонами 1 та 2 класу та вагоном-буфетом.

Потяг зупинятиметься на станціях Фастів, Бердичів, Полонне, Шепетівка, Славута, Кривин, Здолбунів, Рівне, Ківерці.

Потяг Київ-Луцьк. Фото: пресслужба компанії.

Квитки вже доступні в касах, на сайті та в додатку.

Нагадаємо, що УЗ запровадила бонуси для пасажирів після кібератаки. Також ми розповідали, за що можуть оштрафувати пасажирів УЗ.