Укрзалізниця додала Поїзд Київ-Луцьк — дата

Укрзалізниця призначила додатковий потяг Київ — Луцьк
Укрзалізниця призначила додатковий рейс швидкісного поїзда "Інтерсіті" №755/756 перед великодніми святами. Він прямуватиме з Києва до Луцька.
Про це повідомили в пресслужбі компанії.
Поїзд Київ-Луцьк
Повідомляється, що потяг відправлятиметься з Києва 17 квітня о 7:21 та прибуватиме до Луцька о 13:00. Повертатиметься потяг з Луцька в цей же день о 16:29 та прибуде до Києва о 22:17. Пасажири подорожуватимуть двоповерховим електропоїздом Skoda з вагонами 1 та 2 класу та вагоном-буфетом.
Потяг зупинятиметься на станціях Фастів, Бердичів, Полонне, Шепетівка, Славута, Кривин, Здолбунів, Рівне, Ківерці.
Квитки вже доступні в касах, на сайті та в додатку.
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