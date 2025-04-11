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Укрзалізниця призначила додатковий потяг Київ — Луцьк

11 квітня 2025 12:11
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор
Укрзалізниця додала Поїзд Київ-Луцьк — дата
Потяг Укрзалізниці. Фото: пресслужба компанії
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор

Укрзалізниця призначила додатковий рейс швидкісного поїзда "Інтерсіті" №755/756 перед великодніми святами. Він прямуватиме з Києва до Луцька.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

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Повідомляється, що потяг відправлятиметься з Києва 17 квітня о 7:21 та прибуватиме до Луцька о 13:00. Повертатиметься потяг з Луцька в цей же день о 16:29 та прибуде до Києва о 22:17. Пасажири подорожуватимуть двоповерховим електропоїздом Skoda з вагонами 1 та 2 класу та вагоном-буфетом.

Потяг зупинятиметься на станціях Фастів, Бердичів, Полонне, Шепетівка, Славута, Кривин, Здолбунів, Рівне, Ківерці.

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Потяг Київ-Луцьк. Фото: пресслужба компанії.

Квитки вже доступні в касах, на сайті та в додатку.

Нагадаємо, що УЗ запровадила бонуси для пасажирів після кібератаки. Також ми розповідали, за що можуть оштрафувати пасажирів УЗ.

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