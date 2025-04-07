Укрзалізниця відновила обіймашки — чи можна витрачати

Потяг "Укрзалізниці". Фото: Суспільне Новини/Нікіта Галка

Укрзалізниця після масштабної кібератаки повернула і додаток систему накопичення для пасажирів "залізні обіймашки". На українців також чекає приємний бонус.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

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В компанії розповіли, що пасажирам повернули накопичені бонуси та досягнення у застосунок. Їх нараховують за придбані квитки та вони надають українцям додаткові бонуси на різні популярні послуги, зокрема, й на таксі.

"Ми отримали тисячі ваших звернень, прочитали кожне з них — і не зупинилися, поки не повернули кожну обіймашку її законному власнику!" — звернулись до пасажирів в компанії.

Також УЗ додатково нарахувала +10 000 "обіймашок" та ексклюзивну нагороду кожному пасажирові.

Проте в компанії попередили, що знижки та пропозиції від партнерів, на які можна буде витратити бонусні "обіймашки", стануть доступними трохи згодом. Таким чином в українців буде можливість накопичити бонуси за великодні свята.

Нагадаємо, що УЗ запровадила бонуси для пасажирів після кібератаки. Також УЗ відновила ряд послуг після масштабної кібератаки.