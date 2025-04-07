Укрзализныця возобновила обнимашки - можно ли тратить

Поезд "Укрзализныци". Фото: Суспільне Новини/Никита Галка

Укрзализныця после масштабной кибератаки вернула и приложение систему накопления для пассажиров "железные обнимашки". Украинцев также ждет приятный бонус.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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В компании рассказали, что пассажирам вернули накопленные бонусы и достижения в приложение. Их начисляют за приобретенные билеты и они предоставляют украинцам дополнительные бонусы на различные популярные услуги, в том числе и на такси.

"Мы получили тысячи ваших обращений, прочитали каждое из них - и не остановились, пока не вернули каждую обнимашку ее законному владельцу!", — обратились к пассажирам в компании.

Также УЗ дополнительно насчитала +10 000 "обнимашек" и эксклюзивную награду каждому пассажиру.

Однако в компании предупредили, что скидки и предложения от партнеров, на которые можно будет потратить бонусные "обнимашки", станут доступными чуть позже. Таким образом у украинцев будет возможность накопить бонусы за пасхальные праздники.

Напомним, что УЗ ввела бонусы для пассажиров после кибератаки. Также УЗ возобновила ряд услуг после масштабной кибератаки.