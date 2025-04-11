Укрзализныця добавила Поезд Киев-Луцк - дата

Поезд Укрзализныци. Фото: пресс-служба компании

Укрзализныця назначила дополнительный рейс скоростного поезда "Интерсити" №755/756 перед пасхальными праздниками. Он будет следовать из Киева в Луцк.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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Сообщается, что поезд будет отправляться из Киева 17 апреля в 7:21 и прибывать в Луцк в 13:00. Возвращаться поезд из Луцка в этот же день в 16:29 и прибудет в Киев в 22:17. Пассажиры будут путешествовать двухэтажным электропоездом Skoda с вагонами 1 и 2 класса и вагоном-буфетом.

Поезд будет останавливаться на станциях Фастов, Бердичев, Полонное, Шепетовка, Славута, Кривин, Здолбунов, Ровно, Киверцы.

Поезд Киев-Луцк. Фото: пресс-служба компании.

Билеты уже доступны в кассах, на сайте и в приложении.

Напомним, что УЗ ввела бонусы для пассажиров после кибератаки. Также мы рассказывали, за что могут оштрафовать пассажиров УЗ.