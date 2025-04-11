Укрзализныця добавила Поезд Киев-Луцк - дата

Укрзализныця назначила дополнительный поезд Киев — Луцк
Укрзализныця назначила дополнительный рейс скоростного поезда "Интерсити" №755/756 перед пасхальными праздниками. Он будет следовать из Киева в Луцк.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Поезд Киев-Луцк
Сообщается, что поезд будет отправляться из Киева 17 апреля в 7:21 и прибывать в Луцк в 13:00. Возвращаться поезд из Луцка в этот же день в 16:29 и прибудет в Киев в 22:17. Пассажиры будут путешествовать двухэтажным электропоездом Skoda с вагонами 1 и 2 класса и вагоном-буфетом.
Поезд будет останавливаться на станциях Фастов, Бердичев, Полонное, Шепетовка, Славута, Кривин, Здолбунов, Ровно, Киверцы.
Билеты уже доступны в кассах, на сайте и в приложении.
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