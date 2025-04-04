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Укрзалізниця повертає втрачені через кібератаку квитки

4 квітня 2025 16:57
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор
Як повернути квитки, придбані до кібератаки УЗ — поради мандрівникам
Потяг Укрзалізниці. Фото: пресслужба УЗ
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор

Укрзалізниця повертає пасажирам втрачені після кібератаки квитки, які були придбані раніше. В компанії дали алгоритм, як відновити документ в застосунку.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

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Як повідомили в компанії, щоб відновити свій квиток, необхідно зайти до свого акаунту в застосунку "УЗ". Пасажиру необхідно натиснути на банер на головній сторінці, який переведе користувача на окрему сторінку перегенерації квитка.

Після цього варто натиснути кнопку "Завантажити PDF-квиток" та зберегти документ на вашому смартфоні.

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Потяг Укрзалізниці. Фото: Facebook/Укрзалізниця

В компанії також порекомендували пасажирам закріпити свою дійсну електронну пошту до власних акаунтів у застосунку та на сайті Укрзалізниці. Після придбання вони автоматично розсилаються на закріплену в акаунті пошту.

Раніше в Укрзалізниці повідомили, що  запустять капітально модернізований потяг ЕД9М, який курсуватиме з Києва до Чернігова. Також УЗ відновила низку послуг після масштабної кібератаки.

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