Как вернуть билеты, приобретенные до кибератаки УЗ - советы путешественникам

Поезд Укрзализныци. Фото: пресс-служба УЗ

Укрзализныця возвращает пассажирам потерянные после кибератаки билеты, которые были приобретены ранее. В компании дали алгоритм, как восстановить документ в приложении.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Читайте также:

Как вернуть билеты, приобретенные до кибератаки УЗ

Как сообщили в компании, чтобы восстановить свой билет, необходимо зайти в свой аккаунт в приложении "УЗ". Пассажиру необходимо нажать на баннер на главной странице, который переведет пользователя на отдельную страницу перегенерации билета.

После этого следует нажать кнопку "Загрузить PDF-билет" и сохранить документ на вашем смартфоне.

Поезд Укрзализныци. фото: Facebook/Укрзализныця

В компании также порекомендовали пассажирам закрепить свою действительную электронную почту к собственным аккаунтам в приложении и на сайте Укрзализныци. После приобретения они автоматически рассылаются на закрепленную в аккаунте почту.

Ранее в Укрзализныце сообщили, что запустят капитально модернизированный поезд ЕД9М, который будет курсировать из Киева в Чернигов. Также УЗ возобновила ряд услуг после масштабной кибератаки.