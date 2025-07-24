Як викупити квитки Укрзалізниці в пік відпусток — поради пасажирам

Провідниця перевіряє квитки пасажирів. Фото: УНІАН

У літній сезон квитки на потяги Укрзалізниці розкуповують зі швидкістю світла. В компанії дали цінні поради, як купити потрібний вам напрямок в літній період.

Про це повідомили в пресслужбі УЗ.

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Як купити квитки в розпал літа

В розпад сезону суттєво зріс продаж квитків на популярні курорти. В компанії повідомили, що цього літа попит на потяга Київ-Яремче зріс на 460%, а Київ-Буковель — 406%. Окрім того, цьогоріч на 87% зросла кількість запитів на перевезення дитячих груп.

Попри те, що УЗ додає нові рейси та готує нові вагони, квитків в літній період часто не вистачає. Компанія також постійно блокує перекупів, а придбати квитки на міжнародні напрямки можна лише попередньо верифікувавшись у Дії.

Квиток Укрзалізниці. Фото: УНІАН

В УЗ радять пасажирам в пік сезону купувати квитки онлайн через сервіс автовикупу. Він ловить квитки, що повернули й викуповує їх.

Раніше ми розповідали, за що можуть оштрафувати пасажирів поїзда. Також компанія анонсувала додатковий рейс №702/701 "Київ — Чернігів" на кінець липня — початок серпня.