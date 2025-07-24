Як викупити квитки Укрзалізниці в пік відпусток — поради пасажирам

Укрзалізниця нагадала, як купувати квитки в розпал сезону
У літній сезон квитки на потяги Укрзалізниці розкуповують зі швидкістю світла. В компанії дали цінні поради, як купити потрібний вам напрямок в літній період.
Про це повідомили в пресслужбі УЗ.
Як купити квитки в розпал літа
В розпад сезону суттєво зріс продаж квитків на популярні курорти. В компанії повідомили, що цього літа попит на потяга Київ-Яремче зріс на 460%, а Київ-Буковель — 406%. Окрім того, цьогоріч на 87% зросла кількість запитів на перевезення дитячих груп.
Попри те, що УЗ додає нові рейси та готує нові вагони, квитків в літній період часто не вистачає. Компанія також постійно блокує перекупів, а придбати квитки на міжнародні напрямки можна лише попередньо верифікувавшись у Дії.
В УЗ радять пасажирам в пік сезону купувати квитки онлайн через сервіс автовикупу. Він ловить квитки, що повернули й викуповує їх.
Раніше ми розповідали, за що можуть оштрафувати пасажирів поїзда. Також компанія анонсувала додатковий рейс №702/701 "Київ — Чернігів" на кінець липня — початок серпня.
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