Как выкупить билеты Укрзализныци в пик отпусков - советы пассажирам

Проводница проверяет билеты пассажиров. Фото: УНИАН

В летний сезон билеты на поезда Укрзализныци раскупают со скоростью света. В компании дали ценные советы, как купить нужное вам направление в летний период.

Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.

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В распад сезона существенно выросла продажа билетов на популярные курорты. В компании сообщили, что этим летом спрос на поезда Киев-Яремче вырос на 460%, а Киев-Буковель — 406%. Кроме того, в этом году на 87% выросло количество запросов на перевозку детских групп.

Несмотря на то, что УЗ добавляет новые рейсы и готовит новые вагоны, билетов в летний период часто не хватает. Компания также постоянно блокирует перекупов, а приобрести билеты на международные направления можно только предварительно верифицировавшись в Дии.

Билет Укрзализныци. Фото: УНИАН

В УЗ советуют пассажирам в пик сезона покупать билеты онлайн через сервис автовыкупа. Он ловит возвращенные билеты и выкупает их.

Ранее мы рассказывали, за что могут оштрафовать пассажиров поезда. Также компания анонсировала дополнительный рейс №702/701 "Киев — Чернигов" на конец июля — начало августа.