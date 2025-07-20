Який вигляд має люкс купе УЗ за 3,5 тисячі гривень — відео

Туристка показала люкс УЗ за 3,5 тисячі гривень — відео
Подорожувати Укрзалізницею доволі вигідно та зручно. Туристка показала, який вигляд має люкс в одному з нових потягів.
Відповідне вона опублікувала в TikTok.
Нові купе люкс в Укрзалізниці
Туристка розповіла, що купе люкс одразу заправлена постіль і кожному пасажиру видають пляшечку мінеральної води у фірмовому пакуванні. У люксі також багато світильників, дзеркал та розеток.
Окрім того, пасажир може закрити вікно декількома варіантами штор, одні з яким з ефектом black out. Це чудовий варіант для тих, хто хоче відновити сили та виспатись.
Компанія також надає мандрівникам у люксі декілька вішаків та додаткових подушок. В люксі також є кондиціонер та телевізор. Туристка також показала, що туалет у таких вагонах дуже чистий та просторий. Дівчина розповіла, що квиток їй коштував 3,5 тисячі гривень, проте не вказала напрямок.
@victorica__
Як виглядає люкс купе в укрзалізниці? укрзалізниця #люкскупе #влог #купе #потяг #OverskinLipCheck♬ GASLIGHT - INJI
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як краще купувати квитки на потяги УЗ до Польщі та скільки вони коштують. Також дізнавайтеся, як зекономити на залізничних квитках.
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