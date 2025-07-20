Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Туризм Туристка показала люкс УЗ за 3,5 тисячі гривень — відео

Туристка показала люкс УЗ за 3,5 тисячі гривень — відео

Ua ru
Дата публікації: 20 липня 2025 16:23
Який вигляд має люкс купе УЗ за 3,5 тисячі гривень — відео
Потяг Укрзалізниці. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Подорожувати Укрзалізницею доволі вигідно та зручно.  Туристка показала, який вигляд має люкс в одному з нових потягів.

Відповідне вона опублікувала в TikTok.

Реклама
Читайте також:

Нові купе люкс в Укрзалізниці

Туристка розповіла, що купе люкс одразу заправлена постіль і кожному пасажиру видають пляшечку мінеральної води у фірмовому пакуванні. У люксі також багато світильників, дзеркал та розеток.

Окрім того, пасажир може закрити вікно декількома варіантами штор, одні з яким з ефектом black out. Це чудовий варіант для тих, хто хоче відновити сили та виспатись.

Компанія також надає мандрівникам у люксі декілька вішаків та додаткових подушок. В люксі також є кондиціонер та телевізор. Туристка також показала, що туалет у таких вагонах дуже чистий та просторий. Дівчина розповіла, що квиток їй коштував 3,5 тисячі гривень, проте не вказала напрямок.

@victorica__

Як виглядає люкс купе в укрзалізниці? укрзалізниця #люкскупе #влог #купе #потяг #OverskinLipCheck

♬ GASLIGHT - INJI

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як краще купувати квитки на потяги УЗ до Польщі та скільки вони коштують. Також дізнавайтеся, як зекономити на залізничних квитках.

Укрзалізниця подорож TikTok поїзди туризм вагон
Маргарита Рибакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рибакова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації