Який вигляд має люкс купе УЗ за 3,5 тисячі гривень — відео

Потяг Укрзалізниці. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Подорожувати Укрзалізницею доволі вигідно та зручно. Туристка показала, який вигляд має люкс в одному з нових потягів.

Відповідне вона опублікувала в TikTok.

Реклама

Читайте також:

Нові купе люкс в Укрзалізниці

Туристка розповіла, що купе люкс одразу заправлена постіль і кожному пасажиру видають пляшечку мінеральної води у фірмовому пакуванні. У люксі також багато світильників, дзеркал та розеток.

Окрім того, пасажир може закрити вікно декількома варіантами штор, одні з яким з ефектом black out. Це чудовий варіант для тих, хто хоче відновити сили та виспатись.

Компанія також надає мандрівникам у люксі декілька вішаків та додаткових подушок. В люксі також є кондиціонер та телевізор. Туристка також показала, що туалет у таких вагонах дуже чистий та просторий. Дівчина розповіла, що квиток їй коштував 3,5 тисячі гривень, проте не вказала напрямок.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як краще купувати квитки на потяги УЗ до Польщі та скільки вони коштують. Також дізнавайтеся, як зекономити на залізничних квитках.