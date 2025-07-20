Как выглядят люкс купе УЗ за 3,5 тысячи гривен - видео

Туристка показала люкс УЗ за 3,5 тысячи гривен — видео
Путешествовать Укрзализныцей довольно выгодно и удобно. Туристка показала, как выглядит люкс в одном из новых поездов.
Соответствующее она опубликовала в TikTok.
Новые купе люкс в Укрзализныце
Туристка рассказала, что купе люкс сразу заправлена постель и каждому пассажиру выдают бутылочку минеральной воды в фирменной упаковке. В люксе также много светильников, зеркал и розеток.
Кроме того, пассажир может закрыть окно несколькими вариантами штор, одни из которых с эффектом black out. Это отличный вариант для тех, кто хочет восстановить силы и выспаться.
Компания также предоставляет путешественникам в люксе несколько вешалок и дополнительных подушек. В люксе также есть кондиционер и телевизор. Туристка также показала, что туалет в таких вагонах очень чистый и просторный. Девушка рассказала, что билет ей стоил 3,5 тысячи гривен, однако не указала направление.
@victorica__
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Напомним, ранее мы рассказывали, как лучше покупать билеты на поезда УЗ в Польшу и сколько они стоят. Также узнавайте, как сэкономить на железнодорожных билетах.
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