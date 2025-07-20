Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Туризм Туристка показала люкс УЗ за 3,5 тысячи гривен — видео

Туристка показала люкс УЗ за 3,5 тысячи гривен — видео

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2025 16:23
Как выглядят люкс купе УЗ за 3,5 тысячи гривен - видео
Поезд Укрзализныци. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Путешествовать Укрзализныцей довольно выгодно и удобно. Туристка показала, как выглядит люкс в одном из новых поездов.

Соответствующее она опубликовала в TikTok.

Реклама
Читайте также:

Новые купе люкс в Укрзализныце

Туристка рассказала, что купе люкс сразу заправлена постель и каждому пассажиру выдают бутылочку минеральной воды в фирменной упаковке. В люксе также много светильников, зеркал и розеток.

Кроме того, пассажир может закрыть окно несколькими вариантами штор, одни из которых с эффектом black out. Это отличный вариант для тех, кто хочет восстановить силы и выспаться.

Компания также предоставляет путешественникам в люксе несколько вешалок и дополнительных подушек. В люксе также есть кондиционер и телевизор. Туристка также показала, что туалет в таких вагонах очень чистый и просторный. Девушка рассказала, что билет ей стоил 3,5 тысячи гривен, однако не указала направление.

@victorica__

Как выглядит люкс купе в Укрзализныце? укрзализныця #люкскупе #влог #купе #поезд #OverskinLipCheck

♬ GASLIGHT - INJI

Напомним, ранее мы рассказывали, как лучше покупать билеты на поезда УЗ в Польшу и сколько они стоят. Также узнавайте, как сэкономить на железнодорожных билетах.

Укрзализныця путешествие TikTok поезда туризм вагон
Маргарита Рыбакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рыбакова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации