Укрзалізниця додала дитячий вагон до потягу Київ — Ужгород — деталі

Дівчинка подорожує потягом. Фото: unicef.org

"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на сьомий дитячий вагон. Він прямуватиме в складі потягу №81/82 Київ — Ужгород.

Про це повідомляють в пресслужбі компанії.

Читайте також:

Укрзалізниця додала дитячий вагон до потягу Київ — Ужгород

Повідомляється, потяг з дитячим вагоном вирушить 18 березня. Квитки на нього вже доступні в застосунку "УЗ" зі спеціальним маркуванням "дитячий".

Вагон для маленьких пасажирів з їх батьками обладнаний всім необхідним для комфортних подорожей.

В компанії підкреслили, що новий вагон ідеально підійде насамперед для малечі віком від 0 до 8 років та додали, що модернізація стала доступна завдяки фінансовій підтримці UNICEF Ukraine, а також уряду Бельгії.

Дівчинка відпочиває на верхній полиці купе. Фото: unicef.org

"З нетерпінням чекатимемо на борту наших найменших пасажирів", — додали в компанії.

Нагадаємо, ми розповідали, як знайти загублені в потязі речі. Також ми писали скільки коштують квитки на міжнародні сполучення Укрзалізниці.