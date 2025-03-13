Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Туризм arrow Укрзалізниця анонсувала продаж квитків на ще один дитячий вагон arrow

Укрзалізниця анонсувала продаж квитків на ще один дитячий вагон

13 березня 2025 12:11
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор
Укрзалізниця додала дитячий вагон до потягу Київ — Ужгород — деталі
Дівчинка подорожує потягом. Фото: unicef.org
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор

"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на сьомий дитячий вагон. Він прямуватиме в складі потягу №81/82 Київ — Ужгород.

Про це повідомляють в пресслужбі компанії.

Читайте також:

Укрзалізниця додала дитячий вагон до потягу Київ — Ужгород

Повідомляється, потяг з дитячим вагоном вирушить 18 березня. Квитки на нього вже доступні в застосунку "УЗ" зі спеціальним маркуванням "дитячий".

Вагон для маленьких пасажирів з їх батьками обладнаний всім необхідним для комфортних подорожей.

В компанії підкреслили, що новий вагон ідеально підійде насамперед для малечі віком від 0 до 8 років та додали, що модернізація стала доступна завдяки фінансовій підтримці UNICEF Ukraine, а також уряду Бельгії.

Укрзалізниця анонсувала продаж квитків на ще один дитячий вагон - фото 1
Дівчинка відпочиває на верхній полиці купе. Фото: unicef.org

"З нетерпінням чекатимемо на борту наших найменших пасажирів", — додали в компанії.

Нагадаємо, ми розповідали, як знайти загублені в потязі речі. Також ми писали скільки коштують квитки на міжнародні сполучення Укрзалізниці. 

Укрзалізниця діти подорож потяг вагон
Реклама
Реклама
Реклама