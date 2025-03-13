Укрзализныця добавила детский вагон в поезд Киев — Ужгород — детали

Девочка путешествует на поезде. Фото: unicef.org

"Укрзалізниця" открыла продажу билетов на седьмой детский вагон. Он будет следовать в составе поезда №81/82 Киев — Ужгород.

Об этом сообщают в пресс-службе компании.

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Сообщается, поезд с детским вагоном отправится 18 марта. Билеты на него уже доступны в приложении "УЗ" со специальной маркировкой "детский".

Вагон для маленьких пассажиров с их родителями оборудован всем необходимым для комфортных путешествий.

В компании подчеркнули, что новый вагон идеально подойдет прежде всего для малышей в возрасте от 0 до 8 лет и добавили, что модернизация стала доступна благодаря финансовой поддержке UNICEF Ukraine, а также правительства Бельгии.

Девочка отдыхает на верхней полке купе. Фото: unicef.org

"С нетерпением будем ждать на борту наших самых маленьких пассажиров", — добавили в компании.

Напомним, мы рассказывали, как найти потерянные в поезде вещи. Также мы писали, сколько стоят билеты на международные сообщения Укрзализныци.