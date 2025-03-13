Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Туризм arrow УЗ анонсировала продажу билетов на еще один детский вагон arrow

УЗ анонсировала продажу билетов на еще один детский вагон

13 марта 2025 12:11
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор
Укрзализныця добавила детский вагон в поезд Киев — Ужгород — детали
Девочка путешествует на поезде. Фото: unicef.org
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор

"Укрзалізниця" открыла продажу билетов на седьмой детский вагон. Он будет следовать в составе поезда №81/82 Киев — Ужгород.

Об этом сообщают в пресс-службе компании.

Читайте также:

Укрзализныця добавила детский вагон в поезд Киев — Ужгород

Сообщается, поезд с детским вагоном отправится 18 марта. Билеты на него уже доступны в приложении "УЗ" со специальной маркировкой "детский".

Вагон для маленьких пассажиров с их родителями оборудован всем необходимым для комфортных путешествий.

В компании подчеркнули, что новый вагон идеально подойдет прежде всего для малышей в возрасте от 0 до 8 лет и добавили, что модернизация стала доступна благодаря финансовой поддержке UNICEF Ukraine, а также правительства Бельгии.

Укрзалізниця анонсувала продаж квитків на ще один дитячий вагон - фото 1
Девочка отдыхает на верхней полке купе. Фото: unicef.org

"С нетерпением будем ждать на борту наших самых маленьких пассажиров", — добавили в компании.

Напомним, мы рассказывали, как найти потерянные в поезде вещи. Также мы писали, сколько стоят билеты на международные сообщения Укрзализныци.

Укрзализныця дети путешествие поезд вагон
Реклама
Реклама
Реклама