Укрзализныця добавила детский вагон в поезд Киев — Ужгород — детали

УЗ анонсировала продажу билетов на еще один детский вагон
"Укрзалізниця" открыла продажу билетов на седьмой детский вагон. Он будет следовать в составе поезда №81/82 Киев — Ужгород.
Об этом сообщают в пресс-службе компании.
Укрзализныця добавила детский вагон в поезд Киев — Ужгород
Сообщается, поезд с детским вагоном отправится 18 марта. Билеты на него уже доступны в приложении "УЗ" со специальной маркировкой "детский".
Вагон для маленьких пассажиров с их родителями оборудован всем необходимым для комфортных путешествий.
В компании подчеркнули, что новый вагон идеально подойдет прежде всего для малышей в возрасте от 0 до 8 лет и добавили, что модернизация стала доступна благодаря финансовой поддержке UNICEF Ukraine, а также правительства Бельгии.
"С нетерпением будем ждать на борту наших самых маленьких пассажиров", — добавили в компании.
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