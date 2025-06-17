Отруйні істоти на пляжах світу — що варто знати туристам

Туристка закликала уникати цих отруйних істот на пляжі
Відпочиваючи на пляжі або досліджуючи узбережжя, нерідко можна знайти красиві мушлі, які викинуло на берег хвилями. Проте туристам варто бути обережними.
Про це пише Daily Express.
Небезпечні равлики в Японії
Блогерка Беккі Лі, яка зараз живе в Японії, навіть не уявляла, що могло статися з нею, коли вона взяла в руки красиву мушлю мармурового конусоподібного равлика. Жінка закликала людей бути обережнішими після того, як її ледь не поранила мушля, яку вона підібрала, досліджуючи пляж Окінаві в Японії.
"Чорно-біла трубка, яку ви бачите — це сифон равлика, який вистрілює, щоб вжалити жертву і впорснути їй отруту. Це може призвести до повного паралічу або навіть смерті", — поділилась вона.
@beckyleeinoki
I made a mistake that could have cost me everything. Share this with anyone who lives or vacations near the ocean so they’re aware of the danger of cone snails. #oceansafety #conesnail #marinelife #shelling #tidepool #coneshell #marinebiology♬ DIM - Yves
Музей природничої історії Карнегі стверджує, що мармуровий конусний равлик насправді не вбив би Беккі, якби її вкусив.
Насправді є лише два смертельних равлики — Conus textile і Conus geographus. Проте за всю історію їх укуси вбили менше 100 людей.
Проте укус мармурового конусного равлика може викликати неприємні симптоми — набряк, оніміння та блювоту.
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