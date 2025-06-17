Отруйні істоти на пляжах світу — що варто знати туристам

Туристка відпочиває на пляжі. Фото: freepik.com

Відпочиваючи на пляжі або досліджуючи узбережжя, нерідко можна знайти красиві мушлі, які викинуло на берег хвилями. Проте туристам варто бути обережними.

Про це пише Daily Express.

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Небезпечні равлики в Японії

Блогерка Беккі Лі, яка зараз живе в Японії, навіть не уявляла, що могло статися з нею, коли вона взяла в руки красиву мушлю мармурового конусоподібного равлика. Жінка закликала людей бути обережнішими після того, як її ледь не поранила мушля, яку вона підібрала, досліджуючи пляж Окінаві в Японії.

"Чорно-біла трубка, яку ви бачите — це сифон равлика, який вистрілює, щоб вжалити жертву і впорснути їй отруту. Це може призвести до повного паралічу або навіть смерті", — поділилась вона.

Музей природничої історії Карнегі стверджує, що мармуровий конусний равлик насправді не вбив би Беккі, якби її вкусив.

Насправді є лише два смертельних равлики — Conus textile і Conus geographus. Проте за всю історію їх укуси вбили менше 100 людей.

Проте укус мармурового конусного равлика може викликати неприємні симптоми — набряк, оніміння та блювоту.

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