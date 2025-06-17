Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТехнологіїТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноМедцентрПолітикаЛьвівLifeДімКіноМодаРецептиТуризмСвятаПсихологіяАрмія

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Туризм Туристка закликала уникати цих отруйних істот на пляжі

Туристка закликала уникати цих отруйних істот на пляжі

Ua en ru
Дата публікації: 17 червня 2025 20:31
Отруйні істоти на пляжах світу — що варто знати туристам
Туристка відпочиває на пляжі. Фото: freepik.com
Ключові моменти Небезпечні равлики в Японії

Відпочиваючи на пляжі або досліджуючи узбережжя, нерідко можна знайти красиві мушлі, які викинуло на берег хвилями. Проте туристам варто бути обережними.

Про це пише Daily Express.

Реклама
Читайте також:

Небезпечні равлики в Японії

Блогерка Беккі Лі, яка зараз живе в Японії, навіть не уявляла, що могло статися з нею, коли вона взяла в руки красиву мушлю мармурового конусоподібного равлика. Жінка закликала людей бути обережнішими після того, як її ледь не поранила мушля, яку вона підібрала, досліджуючи пляж Окінаві в Японії.

"Чорно-біла трубка, яку ви бачите — це сифон равлика, який вистрілює, щоб вжалити жертву і впорснути їй отруту. Це може призвести до повного паралічу або навіть смерті", — поділилась вона.

@beckyleeinoki

I made a mistake that could have cost me everything. Share this with anyone who lives or vacations near the ocean so they’re aware of the danger of cone snails. #oceansafety #conesnail #marinelife #shelling #tidepool #coneshell #marinebiology

♬ DIM - Yves

 

Музей природничої історії Карнегі стверджує, що мармуровий конусний равлик насправді не вбив би Беккі, якби її вкусив.

Насправді є лише два смертельних равлики — Conus textile і Conus geographus. Проте за всю історію їх укуси вбили менше 100 людей.

Проте укус мармурового конусного равлика може викликати неприємні симптоми — набряк, оніміння та блювоту.

Нагадаємо, раніше ми писали про найпридатніші для життя міста світу. Також ми писали про непопулярне в Україні місто, яке вражає красою та архітектурою.

подорож Японія небезпека туризм равлики
Юлія Брей - Редактор
Автор:
Юлія Брей
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації