Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТехнологииТЦК та СПВоенныйВойна 2024ДеньгиНаукаСветИндустрииРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивСпортВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноМедцентрПолитикаЛьвовLifeДомКиноМодаРецептыТуризмПраздникиПсихологияАрмия

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube TikTok TikTok Telegram Telegram Google News Google News Viber Viber Google News Spotify Instagram Instagram SoundCloud SoundCloud Facebook Facebook RSS RSS
Главная Туризм Туристка призвала избегать этих ядовитых существ на пляже

Туристка призвала избегать этих ядовитых существ на пляже

Ua en ru
Дата публикации 17 июня 2025 20:31
Ядовитые существа на пляжах мира - что стоит знать туристам
Туристка отдыхает на пляже. Фото: freepik.com
Ключові моменти Опасные улитки в Японии

Отдыхая на пляже или исследуя побережье, нередко можно найти красивые ракушки, которые выбросило на берег волнами. Однако туристам стоит быть осторожными.

Об этом пишет Daily Express.

Реклама
Читайте также:

Опасные улитки в Японии

Блогер Бекки Ли, которая сейчас живет в Японии, даже не представляла, что могло произойти с ней, когда она взяла в руки красивую раковину мраморной конусообразной улитки. Женщина призвала людей быть осторожнее после того, как ее едва не поранила раковина, которую она подобрала, исследуя пляж Окинави в Японии.

Реклама

"Черно-белая трубка, которую вы видите — это сифон улитки, который выстреливает, чтобы ужалить жертву и впрыснуть ей яд. Это может привести к полному параличу или даже смерти", — поделилась она.

@beckyleeinoki

Я совершила ошибку, которая могла стоить мне всего. Поделитесь этим со всеми, кто живет или отдыхает рядом с океаном, чтобы они знали об опасности конусовидных улиток #oceansafety #conesnail #marinelife #shelling #tidepool #coneshell #marinebiology

Реклама
♬ DIM - Ив.

 

Музей естественной истории Карнеги утверждает, что мраморная конусная улитка на самом деле не убила бы Бекки, если бы ее укусила.

На самом деле есть только две смертельные улитки — Conus textile и Conus geographus. Однако за всю историю их укусы убили менее 100 человек.

Однако укус мраморной конусной улитки может вызвать неприятные симптомы — отек, онемение и рвоту.

Напомним, ранее мы писали о самых пригодных для жизни городах мира. Также мы писали о непопулярном в Украине городе, который поражает красотой и архитектурой.

путешествие Япония опасность туризм улитки
Юлия Брей - Редактор
Автор:
Юлия Брей
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации