Ядовитые существа на пляжах мира - что стоит знать туристам

Туристка отдыхает на пляже. Фото: freepik.com

Отдыхая на пляже или исследуя побережье, нередко можно найти красивые ракушки, которые выбросило на берег волнами. Однако туристам стоит быть осторожными.

Об этом пишет Daily Express.

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Опасные улитки в Японии

Блогер Бекки Ли, которая сейчас живет в Японии, даже не представляла, что могло произойти с ней, когда она взяла в руки красивую раковину мраморной конусообразной улитки. Женщина призвала людей быть осторожнее после того, как ее едва не поранила раковина, которую она подобрала, исследуя пляж Окинави в Японии.

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"Черно-белая трубка, которую вы видите — это сифон улитки, который выстреливает, чтобы ужалить жертву и впрыснуть ей яд. Это может привести к полному параличу или даже смерти", — поделилась она.

Музей естественной истории Карнеги утверждает, что мраморная конусная улитка на самом деле не убила бы Бекки, если бы ее укусила.

На самом деле есть только две смертельные улитки — Conus textile и Conus geographus. Однако за всю историю их укусы убили менее 100 человек.

Однако укус мраморной конусной улитки может вызвать неприятные симптомы — отек, онемение и рвоту.

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