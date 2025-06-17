Ядовитые существа на пляжах мира - что стоит знать туристам

Туристка призвала избегать этих ядовитых существ на пляже
Отдыхая на пляже или исследуя побережье, нередко можно найти красивые ракушки, которые выбросило на берег волнами. Однако туристам стоит быть осторожными.
Об этом пишет Daily Express.
Опасные улитки в Японии
Блогер Бекки Ли, которая сейчас живет в Японии, даже не представляла, что могло произойти с ней, когда она взяла в руки красивую раковину мраморной конусообразной улитки. Женщина призвала людей быть осторожнее после того, как ее едва не поранила раковина, которую она подобрала, исследуя пляж Окинави в Японии.
"Черно-белая трубка, которую вы видите — это сифон улитки, который выстреливает, чтобы ужалить жертву и впрыснуть ей яд. Это может привести к полному параличу или даже смерти", — поделилась она.
@beckyleeinoki
Я совершила ошибку, которая могла стоить мне всего. Поделитесь этим со всеми, кто живет или отдыхает рядом с океаном, чтобы они знали об опасности конусовидных улиток #oceansafety #conesnail #marinelife #shelling #tidepool #coneshell #marinebiologyРеклама♬ DIM - Ив.
Музей естественной истории Карнеги утверждает, что мраморная конусная улитка на самом деле не убила бы Бекки, если бы ее укусила.
На самом деле есть только две смертельные улитки — Conus textile и Conus geographus. Однако за всю историю их укусы убили менее 100 человек.
Однако укус мраморной конусной улитки может вызвать неприятные симптомы — отек, онемение и рвоту.
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