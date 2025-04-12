Як зекономити 1000 гривень на потягу до Польщі та Угорщини — поради туристам

Потяг "Укрзалізниці". Фото: пресслужба компанії

В лютому квитки на міжнародні потяги "Укрзалізниці" подорожчали на 40%. Проте у мандрівників є можливість зекономити на квитках до 1000 гривень.

Про це розповіла тревел-блогер Марія Шваб в Instagram.

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Мандрівниця розповіла, що з лютого подорожі потягом до Європи почали "бити" по гаманцю. Проте дівчина з'ясувала, як зекономити близько тисячі гривень на квитку в одну сторону. Вона порадила мандрівникам двічі купувати квитки на один і той самий потяг, проте враховуючи нюанс.

Справа в тому, що на міжнародних маршрутах і внутрішніх по Україні діють різні тарифи. Квитки всередині країни коштують значно дешевше.

Туристка порадила придбати спочатку квиток з вашого міста, до найближчого вам потрібного кордону, а вже звідти придбати квиток до потрібно вам пункту призначення.

"Вся суть лайфхаку в тому, щоб поділити одну подорож на 2 етапи, підʼїхати по Україні якнайближче до кордону, і другий квиток взяти від кордону. На той же потяг", — поділилась Марія.

Проте дівчина попередила, що продаж на міжнародні напрямки відкривають трохи раніше за внутрішні перевезення, а тому варто уважніше моніторити квитки на цей потяг по Україні.

Нагадаємо, що УЗ запровадила бонуси для пасажирів після кібератаки. Також УЗ відновила ряд послуг після масштабної кібератаки.