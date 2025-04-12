Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Туризм arrow Туристка розкрила, як суттєво зекономити на потягах до Європи arrow

Туристка розкрила, як суттєво зекономити на потягах до Європи

12 квітня 2025 12:11
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор
Як зекономити 1000 гривень на потягу до Польщі та Угорщини — поради туристам
Потяг "Укрзалізниці". Фото: пресслужба компанії
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор

В лютому квитки на міжнародні потяги "Укрзалізниці" подорожчали на 40%. Проте у мандрівників є можливість зекономити на квитках до 1000 гривень.

Про це розповіла тревел-блогер Марія Шваб в Instagram.

Реклама
Читайте також:

Як зекономити на квитках до Польщі та Угорщини

Мандрівниця розповіла, що з лютого подорожі потягом до Європи почали "бити" по гаманцю. Проте дівчина з'ясувала, як зекономити близько тисячі гривень на квитку в одну сторону. Вона порадила мандрівникам двічі купувати квитки на один і той самий потяг, проте враховуючи нюанс.

Справа в тому, що на міжнародних маршрутах і внутрішніх по Україні діють різні тарифи. Квитки всередині країни коштують значно дешевше.

Туристка порадила придбати спочатку квиток з вашого міста, до найближчого вам потрібного кордону, а вже звідти придбати квиток до потрібно вам пункту призначення.

"Вся суть лайфхаку в тому, щоб поділити одну подорож на 2 етапи, підʼїхати по Україні якнайближче до кордону, і другий квиток взяти від кордону. На той же потяг", — поділилась Марія.

Проте дівчина попередила, що продаж на міжнародні напрямки відкривають трохи раніше за внутрішні перевезення, а тому варто уважніше моніторити квитки на цей потяг по Україні.

Нагадаємо, що УЗ запровадила бонуси для пасажирів після кібератаки. Також УЗ відновила ряд послуг після масштабної кібератаки.

поїздки Укрзалізниця поїзди економія закордон
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама