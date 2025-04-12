Как сэкономить 1000 гривен на поезде в Польшу и Венгрию - советы туристам

Поезд "Укрзализныци". Фото: прес-служба компании

В феврале билеты на международные поезда "Укрзализныци" подорожали на 40%. Однако у путешественников есть возможность сэкономить на билетах до 1000 гривен.

Об этом рассказала тревел-блогер Мария Шваб в Instagram.

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Путешественница рассказала, что с февраля путешествия поездом в Европу начали "бить" по кошельку. Однако девушка выяснила, как сэкономить около тысячи гривен на билете в одну сторону. Она посоветовала путешественникам дважды покупать билеты на один и тот же поезд, однако учитывая нюанс.

Дело в том, что на международных маршрутах и внутренних по Украине действуют разные тарифы. Билеты внутри страны стоят значительно дешевле.

Туристка посоветовала приобрести сначала билет из вашего города, до ближайшей вам нужной границы, а уже оттуда приобрести билет до нужно вам пункта назначения.

"Вся суть лайфхака в том, чтобы поделить одно путешествие на 2 этапа, подъехать по Украине как можно ближе к границе, и второй билет взять от границы. На тот же поезд", — поделилась Мария.

Однако девушка предупредила, что продажи на международные направления открывают чуть раньше внутренних перевозок, а потому стоит внимательнее мониторить билеты на этот поезд по Украине.

Напомним, что УЗ ввела бонусы для пассажиров после кибератаки. Также УЗ возобновила ряд услуг после масштабной кибератаки.