Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Туризм arrow Туристка раскрыла, как существенно сэкономить на поездах в Европу arrow

Туристка раскрыла, как существенно сэкономить на поездах в Европу

12 апреля 2025 12:11
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор
Как сэкономить 1000 гривен на поезде в Польшу и Венгрию - советы туристам
Поезд "Укрзализныци". Фото: прес-служба компании
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор

В феврале билеты на международные поезда "Укрзализныци" подорожали на 40%. Однако у путешественников есть возможность сэкономить на билетах до 1000 гривен.

Об этом рассказала тревел-блогер Мария Шваб в Instagram.

Реклама
Читайте также:

Как сэкономить на билетах в Польшу и Венгрию

Путешественница рассказала, что с февраля путешествия поездом в Европу начали "бить" по кошельку. Однако девушка выяснила, как сэкономить около тысячи гривен на билете в одну сторону. Она посоветовала путешественникам дважды покупать билеты на один и тот же поезд, однако учитывая нюанс.

Дело в том, что на международных маршрутах и внутренних по Украине действуют разные тарифы. Билеты внутри страны стоят значительно дешевле.

Туристка посоветовала приобрести сначала билет из вашего города, до ближайшей вам нужной границы, а уже оттуда приобрести билет до нужно вам пункта назначения.

"Вся суть лайфхака в том, чтобы поделить одно путешествие на 2 этапа, подъехать по Украине как можно ближе к границе, и второй билет взять от границы. На тот же поезд", — поделилась Мария.

Однако девушка предупредила, что продажи на международные направления открывают чуть раньше внутренних перевозок, а потому стоит внимательнее мониторить билеты на этот поезд по Украине.

Напомним, что УЗ ввела бонусы для пассажиров после кибератаки. Также УЗ возобновила ряд услуг после масштабной кибератаки.

поездки Укрзализныця поезда экономия заграница
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама