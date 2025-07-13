Як виглядають купе люкс у потязі Львів-Житомир — відео

Провідниця перевіряє квиток у чоловіка. Фото: УНІАН

Подорожі Укрзалізницею — це доволі зручно та економно. Туристка показала, як виглядають купе люкс в нових вагонах потягу Львів — Житомир.

Відповідне вона опублікувала в TikTok.

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Дівчина розповіла, що квиток коштував їй 700 гривень і в купе люкс передбачені місця для двох пасажирів. Окрім того, в купе ширші ліжка за плацкарт, а також провідники надають додатковий матрас та ще одну подушку для комфорту.

Також туристка підкреслила, що в люксі набагато чистіша постіль, ніж у плацкарті. В купе також є дзеркала, працюючі розетки та телевізор. Також кожному пасажирові безкоштовно надають пляшечку газованої води та дорожній набір із серветками та зубочистками. Туалет же нічим не відрізняється від туалетів у звичайних купе.

Нагадаємо, раніше туристка показала, як виглядають нові плацкарти УЗ. Також дізнайтеся, в які дні найвигідніше купувати квитки на поїзди Укрзалізниці.