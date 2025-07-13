Как выглядят купе люкс в поезде Львов-Житомир - видео

Туристка показала люкс в новых вагонах Укрзализныци — видео
Путешествия Укрзализныцей — это довольно удобно и экономно. Туристка показала, как выглядят купе люкс в новых вагонах поезда Львов — Житомир.
Соответствующее она опубликовала в TikTok.
Купе люкс в поезде Львов — Житомир
Девушка рассказала, что билет стоил ей 700 гривен и в купе люкс предусмотрены места для двух пассажиров. Кроме того, в купе шире кровати, чем в плацкарте, а также проводники предоставляют дополнительный матрас и еще одну подушку для комфорта.
Также туристка подчеркнула, что в люксе гораздо чище постель, чем в плацкарте. В купе также есть зеркала, работающие розетки и телевизор. Также каждому пассажиру бесплатно предоставляют бутылочку газировки и дорожный набор с салфетками и зубочистками. Туалет же ничем не отличается от туалетов в обычных купе.
@keisfam
Первый раз покупаю купе люкс от Укрзализныци🫣 Вот такой обзор получился) P.S до сих пор в шоке, что ухватила его за такую цену (это направление Львов-Житомир) #укрзализныця #поезд #поезд #обзор #уз #купе #купелюкс #люксакрзализныця #путешествуйукраиной♬ Move Your Body (Future House) - Tchami & Marshall Jefferson
Напомним, ранее туристка показала, как выглядят новые плацкарты УЗ. Также узнайте, в какие дни выгоднее всего покупать билеты на поезда Укрзализныци.
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