Как выглядят купе люкс в поезде Львов-Житомир - видео

Проводница проверяет билет у мужчины. Фото: УНИАН

Путешествия Укрзализныцей — это довольно удобно и экономно. Туристка показала, как выглядят купе люкс в новых вагонах поезда Львов — Житомир.

Соответствующее она опубликовала в TikTok.

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Купе люкс в поезде Львов — Житомир

Девушка рассказала, что билет стоил ей 700 гривен и в купе люкс предусмотрены места для двух пассажиров. Кроме того, в купе шире кровати, чем в плацкарте, а также проводники предоставляют дополнительный матрас и еще одну подушку для комфорта.

Также туристка подчеркнула, что в люксе гораздо чище постель, чем в плацкарте. В купе также есть зеркала, работающие розетки и телевизор. Также каждому пассажиру бесплатно предоставляют бутылочку газировки и дорожный набор с салфетками и зубочистками. Туалет же ничем не отличается от туалетов в обычных купе.

Напомним, ранее туристка показала, как выглядят новые плацкарты УЗ. Также узнайте, в какие дни выгоднее всего покупать билеты на поезда Укрзализныци.