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Головна Туризм Туристка показала купе потягу УЗ Київ-Кишинів — відео

Туристка показала купе потягу УЗ Київ-Кишинів — відео

Ua ru
Дата публікації: 28 липня 2025 16:44
Який вигляд має купе "Київ — Кишинів" за 3500 гривень — відео
Потяг Укрзалізниці. Фото: Новини.LIVE

Мандрувати Укрзалізницею за кордон доволі комфортно та вигідно. Туристка показала купе в потязі "Київ — Кишинів" за 3500 гривень.

Відповідне відео вона опублікувала в TikTok.

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Мандрівниця показала просторе купе на 4 місця у сірих відтінках. Біля кожного місця є власна розетка та лампа. В кожному купе встановлений кондиціонер та багато освітлення. На дверях є спеціальний пульт, на якому пасажири можуть виставити комфортну для себе температуру.

Дівчина розповіла, що на вечерю чи обід можна замовити у провідників сирники, деруни чи плов. Порція цих страв вартує до 200 гривень. Вона також похвалила смачний карпатський чай.

Мандрівниця попередила, що під спальними місцями не дуже багато місця для валіз, тому не варто брати із собою багато речей.

Дівчина зізналась, що на кордоні з Молодовою їй навіть не довелося виходити з потягу.

Раніше ми розповідали, що деякі категорії українців можуть їздити потягами Укрзалізниці безплатно один раз на рік. Також Укрзалізниця анонсувала додатковий рейс №702/701  "Київ — Чернігів" на кінець липня — початок серпня.  

Київ Молдова Укрзалізниця подорож поїзди туризм
Маргарита Рибакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рибакова
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