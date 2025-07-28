Как выглядит купе "Киев - Кишинев" за 3500 гривен - видео

Поезд Укрзализныци. Фото: Новини.LIVE

Путешествовать Укрзализныцей за границу довольно комфортно и выгодно. Туристка показала купе в поезде "Киев — Кишинев" за 3500 гривен.

Соответствующее видео она опубликовала в TikTok.

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Поезд "Киев — Кишинев"

Путешественница показала просторное купе на четыре места в серых оттенках. У каждого места есть собственная розетка и лампа. В каждом купе установлен кондиционер и много освещения. На дверях есть специальный пульт, на котором пассажиры могут выставить комфортную для себя температуру.

Девушка рассказала, что на ужин или обед можно заказать у проводников сырники, деруны или плов. Порция этих блюд стоит до 200 гривен. Она также похвалила вкусный карпатский чай.

Путешественница предупредила, что под спальными местами не очень много места для чемоданов, поэтому не стоит брать с собой много вещей.

Девушка призналась, что на границе с Молодовой ей даже не пришлось выходить из поезда.

Ранее мы рассказывали, что некоторые категории украинцев могут ездить поездами Укрзализныци бесплатно один раз в год. Также Укрзализныця анонсировала дополнительный рейс №702/701 "Киев — Чернигов" на конец июля — начало августа.