Лікувальне озеро з "піраньями" за 30 хвилин їзди від Олександрії — де знаходиться

Цілюще озеро із "піраньями" за пів години їзди від Олександрії
На Кіровоградщині є унікальна водойма з лікувальними властивостями. Вона має власну легенду та є домом для цікавих риб, яких місцеві прозвали піраньями.
Чим унікальне Радонове озеро
Радонове озеро знаходиться за пів години їзди від міста Олександрія, між селами Оліївка і Протопопівка. Поруч зі ним є ще більше озеро — Срібне. Ці водойми є частиною заказника "Велика і Мала Скеля".
Існує легенда, що за часів Другої світової війни німецькі солдати виявили лікувальні властивості озера та розбили біля нього госпіталь та відновлювали поранених.
Проте через насичення озера радоном, в ньому не рекомендують купатися довше 15 хвилин. Вважаються, що воно також забирає "чоловічу силу".
Туристи також розповідають, що в озері водяться рибки, що обкушують шкіру — такі собі "піраньї". Якщо у вас є якісь ранки, це може бути доволі неприємно.
Радон — це інертний (благородний) газ без запаху. Він утворюється внаслідок розпаду урану, що міститься в ґрунті, гірських породах і деяких будівельних матеріалах.
У медицині радон використовують у вигляді радонових ванн — це лікувальні процедури, де пацієнт приймає ванну з водою, насиченою невеликою кількістю радону. Вважається, що така терапія може поліпшувати кровообіг, знижувати запалення і полегшувати біль при захворюваннях опорно-рухового апарату, шкіри або нервової системи.
