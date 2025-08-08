Відео
Головна Туризм Цілюще озеро із "піраньями" за пів години їзди від Олександрії

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2025 19:26
Лікувальне озеро з "піраньями" за 30 хвилин їзди від Олександрії — де знаходиться
Відпочинок на озері. Ілюстративне фото: pexels.com

На Кіровоградщині є унікальна водойма з лікувальними властивостями. Вона має власну легенду та є домом для цікавих риб, яких місцеві прозвали піраньями.

Про це пише УНІАН.

Читайте також:

Чим унікальне Радонове озеро

Радонове озеро знаходиться за пів години їзди від міста Олександрія, між селами Оліївка і Протопопівка. Поруч зі ним є ще більше озеро — Срібне. Ці водойми є частиною заказника "Велика і Мала Скеля".

Існує легенда, що за часів Другої світової війни німецькі солдати виявили лікувальні властивості озера та розбили біля нього госпіталь та відновлювали поранених.

Проте через насичення озера радоном, в ньому не рекомендують купатися довше 15 хвилин. Вважаються, що воно також забирає "чоловічу силу".

Цілюще озеро із "піраньями" за пів години їзди від Олександрії - фото 1
Радонове озеро. Фото: google maps

Туристи також розповідають, що в озері водяться рибки, що обкушують шкіру — такі собі "піраньї". Якщо у вас є якісь ранки, це може бути доволі неприємно.

Радон — це інертний (благородний) газ без запаху. Він утворюється внаслідок розпаду урану, що міститься в ґрунті, гірських породах і деяких будівельних матеріалах. 

У медицині радон використовують у вигляді радонових ванн — це лікувальні процедури, де пацієнт приймає ванну з водою, насиченою невеликою кількістю радону. Вважається, що така терапія може поліпшувати кровообіг, знижувати запалення і полегшувати біль при захворюваннях опорно-рухового апарату, шкіри або нервової системи.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про незвичні пам'ятки в Україні. Також ми писали про красиве озеро за 18 км від Житомира

подорож літо Кіровоградська область лікування туризм озеро
Маргарита Рибакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рибакова
