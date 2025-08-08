Лечебное озеро с "пираньями" в 30 минутах езды от Александрии - где находится

Целебное озеро с "пираньями" в получасе езды от Александрии
На Кировоградщине есть уникальный водоем с лечебными свойствами. Он имеет собственную легенду и является домом для интересных рыб, которых местные прозвали пираньями.
Чем уникально Радоновое озеро
Радоновое озеро находится в получасе езды от города Александрия, между селами Олиевка и Протопоповка. Рядом с ним есть еще большее озеро — Серебряное. Эти водоемы являются частью заказника "Большая и Малая Скала".
Существует легенда, что во времена Второй мировой войны немецкие солдаты обнаружили лечебные свойства озера и разбили возле него госпиталь и восстанавливали раненых.
Однако из-за насыщения озера радоном, в нем не рекомендуют купаться дольше 15 минут. Считается, что оно также забирает "мужскую силу".
Туристы также рассказывают, что в озере водятся рыбки, которые обкусывают кожу - такие себе "пираньи". Если у вас есть какие-то ранки, это может быть довольно неприятно.
Радон - это инертный (благородный) газ без запаха. Он образуется в результате распада урана, содержащегося в почве, горных породах и некоторых строительных материалах.
В медицине радон используют в виде радоновых ванн — это лечебные процедуры, где пациент принимает ванну с водой, насыщенной небольшим количеством радона. Считается, что такая терапия может улучшать кровообращение, снижать воспаление и облегчать боль при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, кожи или нервной системы.
