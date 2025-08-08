Видео
Целебное озеро с "пираньями" в получасе езды от Александрии

Целебное озеро с "пираньями" в получасе езды от Александрии

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2025 19:26
Лечебное озеро с "пираньями" в 30 минутах езды от Александрии - где находится
Отдых на озере. Иллюстративное фото: pexels.com

На Кировоградщине есть уникальный водоем с лечебными свойствами. Он имеет собственную легенду и является домом для интересных рыб, которых местные прозвали пираньями.

Об этом пишет УНИАН.

Читайте также:

Чем уникально Радоновое озеро

Радоновое озеро находится в получасе езды от города Александрия, между селами Олиевка и Протопоповка. Рядом с ним есть еще большее озеро — Серебряное. Эти водоемы являются частью заказника "Большая и Малая Скала".

Существует легенда, что во времена Второй мировой войны немецкие солдаты обнаружили лечебные свойства озера и разбили возле него госпиталь и восстанавливали раненых.

Однако из-за насыщения озера радоном, в нем не рекомендуют купаться дольше 15 минут. Считается, что оно также забирает "мужскую силу".

Цілюще озеро із "піраньями" за пів години їзди від Олександрії - фото 1
Радоновое озеро. Фото: google maps

Туристы также рассказывают, что в озере водятся рыбки, которые обкусывают кожу - такие себе "пираньи". Если у вас есть какие-то ранки, это может быть довольно неприятно.

Радон - это инертный (благородный) газ без запаха. Он образуется в результате распада урана, содержащегося в почве, горных породах и некоторых строительных материалах.

В медицине радон используют в виде радоновых ванн — это лечебные процедуры, где пациент принимает ванну с водой, насыщенной небольшим количеством радона. Считается, что такая терапия может улучшать кровообращение, снижать воспаление и облегчать боль при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, кожи или нервной системы.

Напомним, ранее мы рассказывали о необычных достопримечательностях в Украине. Также мы писали о красивом озере в 18 км от Житомира.

Маргарита Рыбакова - Редактор
Маргарита Рыбакова
