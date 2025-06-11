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Головна Туризм Ручна поклажа в літаках — Євросоюз змінює правила

Ручна поклажа в літаках — Євросоюз змінює правила

Ua en ru
Дата публікації: 11 червня 2025 17:49
Розміри ручної поклажі можуть змінитись — ЄС працює над правилами
Валіза. Ілюстративне фото: freepik.com
Ключові моменти Єдині правила перевезення ручної поклажі

Євросоюз планує переглянути правила перевезення ручної поклажі у літаках. Нині кожна авіакомпанія встановлює власні вимоги до розмірів багажу, який можна взяти з собою в салон.

Про це повідомляє Mirror UK

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Єдині правила перевезення ручної поклажі

Авіакомпанії запроваджують власні вимоги перевезення багажу, який ви можете взяти на борт і вартість штрафів за перевищені розміри. Нові правила ЄС встановлюватимуть єдині параметри багажу, який ви зможете взяти на борт літаків лоукостерів easyJet, Ryanair та Wizz Air.

Ручна поклажа буде безкоштовною і жодна авіакомпанія не зможе стягнути з вас додаткові кошти.

Цього тижня міністри транспорту ЄС запропонували стандартизовані розміри для ручної поклажі на авіалініях у країнах Євросоюзу. Якщо їх ухвалять —  нові правила почнуть діяти після прийняття Європейським парламентом.

Ручна поклажа в літаках — Євросоюз змінює правила - фото 1
Пакування валізи. Ілюстративне фото: freepik.com

Нині мова йде про розміри 40x30x15 см (включаючи колеса і ручки), або такі, щоб речі пасажира могли поміститися під кріслом літака.

Правила застосовуватимуться до авіакомпаній, що базуються в Євросоюзі та за його межами.

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Європейський союз авіарейси подорож економія туризм
Юлія Брей - Редактор
Автор:
Юлія Брей
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