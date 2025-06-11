Розміри ручної поклажі можуть змінитись — ЄС працює над правилами

Ручна поклажа в літаках — Євросоюз змінює правила
Євросоюз планує переглянути правила перевезення ручної поклажі у літаках. Нині кожна авіакомпанія встановлює власні вимоги до розмірів багажу, який можна взяти з собою в салон.
Про це повідомляє Mirror UK.
Єдині правила перевезення ручної поклажі
Авіакомпанії запроваджують власні вимоги перевезення багажу, який ви можете взяти на борт і вартість штрафів за перевищені розміри. Нові правила ЄС встановлюватимуть єдині параметри багажу, який ви зможете взяти на борт літаків лоукостерів easyJet, Ryanair та Wizz Air.
Ручна поклажа буде безкоштовною і жодна авіакомпанія не зможе стягнути з вас додаткові кошти.
Цього тижня міністри транспорту ЄС запропонували стандартизовані розміри для ручної поклажі на авіалініях у країнах Євросоюзу. Якщо їх ухвалять — нові правила почнуть діяти після прийняття Європейським парламентом.
Нині мова йде про розміри 40x30x15 см (включаючи колеса і ручки), або такі, щоб речі пасажира могли поміститися під кріслом літака.
Правила застосовуватимуться до авіакомпаній, що базуються в Євросоюзі та за його межами.
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