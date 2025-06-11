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Главная Туризм Ручная кладь в самолетах — Евросоюз меняет правила

Ручная кладь в самолетах — Евросоюз меняет правила

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Дата публикации 11 июня 2025 17:49
Размеры ручной клади могут измениться - ЕС работает над правилами
Чемодан. Иллюстративное фото: freepik.com
Ключові моменти Единые правила перевозки ручной клади

Евросоюз планирует пересмотреть правила перевозки ручной клади в самолетах. Сейчас каждая авиакомпания устанавливает собственные требования к размерам багажа, который можно взять с собой в салон.

Об этом сообщает Mirror UK.

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Единые правила перевозки ручной клади

Авиакомпании вводят собственные требования перевозки багажа, который вы можете взять на борт и стоимость штрафов за превышенные размеры. Новые правила ЕС будут устанавливать единые параметры багажа, который вы сможете взять на борт самолетов лоукостеров easyJet, Ryanair и Wizz Air.

Ручная кладь будет бесплатной и ни одна авиакомпания не сможет взыскать с вас дополнительные средства.

На этой неделе министры транспорта ЕС предложили стандартизированные размеры для ручной клади на авиалиниях в странах Евросоюза. Если их примут — новые правила начнут действовать после принятия Европейским парламентом.

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Упаковка чемодана. Иллюстративное фото: freepik.com

Сейчас речь идет о размерах 40x30x15 см (включая колеса и ручки), или такие, чтобы вещи пассажира могли поместиться под креслом самолета.

Правила будут применяться к авиакомпаниям, базирующимся в Евросоюзе и за его пределами.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как руку четырехлетнего малыша из Британии засосало в систему очистки бассейна в одном из отелей на Майорке. Также мы писали, будет ли в Одессе курортный сезон.

Европейский союз авиарейсы путешествие экономия туризм
Юлия Брей - Редактор
Автор:
Юлия Брей
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