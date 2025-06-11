Размеры ручной клади могут измениться - ЕС работает над правилами

Ручная кладь в самолетах — Евросоюз меняет правила
Евросоюз планирует пересмотреть правила перевозки ручной клади в самолетах. Сейчас каждая авиакомпания устанавливает собственные требования к размерам багажа, который можно взять с собой в салон.
Об этом сообщает Mirror UK.
Единые правила перевозки ручной клади
Авиакомпании вводят собственные требования перевозки багажа, который вы можете взять на борт и стоимость штрафов за превышенные размеры. Новые правила ЕС будут устанавливать единые параметры багажа, который вы сможете взять на борт самолетов лоукостеров easyJet, Ryanair и Wizz Air.
Ручная кладь будет бесплатной и ни одна авиакомпания не сможет взыскать с вас дополнительные средства.
На этой неделе министры транспорта ЕС предложили стандартизированные размеры для ручной клади на авиалиниях в странах Евросоюза. Если их примут — новые правила начнут действовать после принятия Европейским парламентом.
Сейчас речь идет о размерах 40x30x15 см (включая колеса и ручки), или такие, чтобы вещи пассажира могли поместиться под креслом самолета.
Правила будут применяться к авиакомпаниям, базирующимся в Евросоюзе и за его пределами.
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