Як звільнити сусідні місця в літаку — поради туристам

Місця в літаку. Фото: Freepik

Тривалі перельоти можуть стати справжнім випробуванням. Проте є невеличка хитрість, яка допоможе вам звільнити сусідні місця в літаку й навіть поспати.

Про це пише Express.

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Як звільнити сусідні місця в літаку

Інфлюенсерка Медді Борге поділилася корисним лайфхаком для довгих перельотів. Дівчина намагалася зробити свою подорож до Австралії більш комфортною та виспатись.

Туристка розповіла, що летіла авіакомпанією Etihad та підписалася на послугу під назвою Neighbour Free (без сусіда — з англ.).

"Якщо рейс не повністю заповнений, я отримую цілий ряд для себе. Це, по суті, як бізнес-клас в економ-класі. Я можу прилягти й навіть поспати", — сказала вона.

Місця в літаку. Фото: Freepik

Завдяки такій послузі дівчина летіла одна на трьох місцях та змогла проспати вісім з 13,5 години польоту. Послуга обійшлася їй в 230 євро (близько 10 тисяч гривень). Квиток в бізнес-клас в середньому вартує 2 200 євро, а тому, доплативши за послугу, ви суттєво зекономите та подорожуватиме з комфортом.

Нагадаємо, експерт з подорожей поділився кількома порадами, які допоможуть зекономити на квитках на літак. Також ми писали, як добре виспатись в літаку.