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Популярна авіакомпанія готується до повернення в Україну

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2025 14:25
LOT планує повернутися в Україну — деталі
Аеропорт. Ілюстративне фото: freepik.com

Найбільша польська авіакомпанія LOT заявила про готовність повернутися в Україну. Авіаперевізник назвав термін, протягом якого зможе відновити польоти після відкриття неба.

Про це повідомляє avianews.com

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В компанії повідомили про те, що готові відновити рейси в Україні впродовж 6 тижнів після того, як припиняться бойові дії та керівництво країни відкриє повітряний простір.

На першому етапі авіаперевізник планує відновити регулярні рейси з Варшави до Києва та Львова. Згодом мережу обіцяють розширити на ті аеропорти, які вже будуть готові приймати пасажирів. LOT планує додати також польоти до України з різних куточків Польщі.

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Літак LOT. Фото: Вікіпедія

На перших рейсах пасажирів доставлятимуть чотири Boeing 737 MAX 8, один з яких вміщує 186 людей. У компанії припускають, що загальний пасажиропотік після відкриття неба може становити 800 тисяч осіб за рік. Така велика цифра зумовлена тим, що в Польщі нині проживає 1,5 млн українців.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що варто знати перед польотом з Ryanair.  Також ми писали про незвичні пам'ятки в Україні.

авіарейси подорож Україна літаки туризм
Маргарита Рибакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рибакова
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