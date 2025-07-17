LOT планує повернутися в Україну — деталі

Популярна авіакомпанія готується до повернення в Україну
Найбільша польська авіакомпанія LOT заявила про готовність повернутися в Україну. Авіаперевізник назвав термін, протягом якого зможе відновити польоти після відкриття неба.
Про це повідомляє avianews.com.
LOT готовий повернути польоти в Україну
В компанії повідомили про те, що готові відновити рейси в Україні впродовж 6 тижнів після того, як припиняться бойові дії та керівництво країни відкриє повітряний простір.
На першому етапі авіаперевізник планує відновити регулярні рейси з Варшави до Києва та Львова. Згодом мережу обіцяють розширити на ті аеропорти, які вже будуть готові приймати пасажирів. LOT планує додати також польоти до України з різних куточків Польщі.
На перших рейсах пасажирів доставлятимуть чотири Boeing 737 MAX 8, один з яких вміщує 186 людей. У компанії припускають, що загальний пасажиропотік після відкриття неба може становити 800 тисяч осіб за рік. Така велика цифра зумовлена тим, що в Польщі нині проживає 1,5 млн українців.
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