LOT планирует вернуться в Украину - детали

Популярная авиакомпания готовится к возвращению в Украину
Крупнейшая польская авиакомпания LOT заявила о готовности вернуться в Украину. Авиаперевозчик назвал срок, в течение которого сможет возобновить полеты после открытия неба.
Об этом сообщает avianews.com.
LOT готов вернуть полеты в Украину
В компании сообщили о том, что готовы возобновить рейсы в Украину в течение 6 недель после того, как прекратятся боевые действия и руководство страны откроет воздушное пространство.
На первом этапе авиаперевозчик планирует возобновить регулярные рейсы из Варшавы в Киев и Львов. Впоследствии сеть обещают расширить на те аэропорты, которые уже будут готовы принимать пассажиров. LOT планирует добавить также полеты в Украину из разных уголков Польши.
На первых рейсах пассажиров будут доставлять четыре Boeing 737 MAX 8, один из которых вмещает 186 человек. В компании предполагают, что общий пассажиропоток после открытия неба может составлять 800 тысяч человек в год. Такая большая цифра обусловлена тем, что в Польше сейчас проживает 1,5 млн украинцев.
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