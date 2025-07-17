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Популярная авиакомпания готовится к возвращению в Украину

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2025 14:25
LOT планирует вернуться в Украину - детали
Аэропорт. Иллюстративное фото: freepik.com

Крупнейшая польская авиакомпания LOT заявила о готовности вернуться в Украину. Авиаперевозчик назвал срок, в течение которого сможет возобновить полеты после открытия неба.

Об этом сообщает avianews.com.

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В компании сообщили о том, что готовы возобновить рейсы в Украину в течение 6 недель после того, как прекратятся боевые действия и руководство страны откроет воздушное пространство.

На первом этапе авиаперевозчик планирует возобновить регулярные рейсы из Варшавы в Киев и Львов. Впоследствии сеть обещают расширить на те аэропорты, которые уже будут готовы принимать пассажиров. LOT планирует добавить также полеты в Украину из разных уголков Польши.

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Самолет LOT. Фото: Википедия

На первых рейсах пассажиров будут доставлять четыре Boeing 737 MAX 8, один из которых вмещает 186 человек. В компании предполагают, что общий пассажиропоток после открытия неба может составлять 800 тысяч человек в год. Такая большая цифра обусловлена тем, что в Польше сейчас проживает 1,5 млн украинцев.

Напомним, ранее мы рассказывали, что стоит знать перед полетом с Ryanair. Также мы писали о необычных достопримечательностях в Украине.

авиарейсы путешествие Украина самолеты туризм
Маргарита Рыбакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рыбакова
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