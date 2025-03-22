Які країни переходять на літній час — перелік

Будильник. Фото: Freepik

В ніч проти 30 березня 2025 року в Україні переведуть годинники на одну годину вперед. На сьогодні понад 70 країн світу переходять на літній та зимовий час.

Редакція Новини.LIVE розповідає, в яких країнах світу запроваджена така система.

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Окрім України, годинник на літній час також переводять в багатьох країнах Європи, зокрема у:

Франції;

Німеччині;

Італії;

Іспанії;

Польщі;

Чехії;

Угорщині;

Румунії;

Болгарії;

Великої Британії;

Норвегії;

Швейцарії;

Сербії;

Чорногорії;

Албанії.

Годинник. Фото: Freepik

Також на літній час переходять Нова Зеландія, Чилі, Єгипет, Ліван та Австралія та більшість регіонів Канади.

Проте за останнє 10-річчя багато країн відмовились від практики переведення годинників. Мова, зокрема, йде про такі країни як Мексика (частково), Йорданія, Сирія, Іран, Самоа, Фіджі, Канада (частково), Бразилія, Намібія, Тонга, Антарктида (частково), Монголія, Туреччина, Азербайджан, Уругвай.

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