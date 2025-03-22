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Перевод часов 2025 — какие страны, кроме Украины

22 марта 2025 18:18
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор
Какие страны переходят на летнее время - перечень
Будильник. Фото: Freepik
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор

В ночь на 30 марта 2025 года в Украине переведут часы на один час вперед. На сегодня более 70 стран мира переходят на летнее и зимнее время.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, в каких странах мира введена такая система.

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Кроме Украины, часы на летнее время также переводят во многих странах Европы, в частности в:

  • Франции;
  • Германии;
  • Италии;
  • Испании;
  • Польше;
  • Чехии;
  • Венгрии;
  • Румынии;
  • Болгарии;
  • Великобритании;
  • Норвегии;
  • Швейцарии;
  • Сербии;
  • Черногории;
  • Албании.
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Часы. Фото: Freepik

Также на летнее время переходят Новая Зеландия, Чили, Египет, Ливан и Австралия и большинство регионов Канады.

Однако за последнее 10-летие многие страны отказались от практики перевода часов. Речь, в частности, идет о таких странах как Мексика (частично), Иордания, Сирия, Иран, Самоа, Фиджи, Канада (частично), Бразилия, Намибия, Тонга, Антарктида (частично), Монголия, Турция, Азербайджан, Уругвай.

Напомним, мы рассказывали о самых живописных городах в Украине, которые стоит посетить в апреле. Также мы рассказывали, какой испанский город стоит посетить в марте.

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