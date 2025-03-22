Какие страны переходят на летнее время - перечень

Будильник. Фото: Freepik

В ночь на 30 марта 2025 года в Украине переведут часы на один час вперед. На сегодня более 70 стран мира переходят на летнее и зимнее время.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, в каких странах мира введена такая система.

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Кроме Украины, часы на летнее время также переводят во многих странах Европы, в частности в:

Франции;

Германии;

Италии;

Испании;

Польше;

Чехии;

Венгрии;

Румынии;

Болгарии;

Великобритании;

Норвегии;

Швейцарии;

Сербии;

Черногории;

Албании.

Часы. Фото: Freepik

Также на летнее время переходят Новая Зеландия, Чили, Египет, Ливан и Австралия и большинство регионов Канады.

Однако за последнее 10-летие многие страны отказались от практики перевода часов. Речь, в частности, идет о таких странах как Мексика (частично), Иордания, Сирия, Иран, Самоа, Фиджи, Канада (частично), Бразилия, Намибия, Тонга, Антарктида (частично), Монголия, Турция, Азербайджан, Уругвай.

Напомним, мы рассказывали о самых живописных городах в Украине, которые стоит посетить в апреле. Также мы рассказывали, какой испанский город стоит посетить в марте.