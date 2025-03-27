Які ліки заборонено перевозити через кордон — перелік та інструкції

Лікарські препарати. Фото: Freepik

Кожен мандрівник перед відпусткою готує аптечку з необідними препаратами. Проте в Євросоюзі існують певні заборони і через деякі ліки у вас можуть виникнути проблеми на кордоні.

Редакція Новини.LIVE розповідає, які ліки не можна перевозити через кордон.

Читайте також:

Які ліки не варто брати із собою в подорож

Мандрівники можуть без тривоги брати із собою безрецептурні ліки, що не мають сильно вираженої дії — знеболювальні, протиалергічні, таблетки від нудоти та вітаміни. Проте введені обмеження щодо їхньої кількості та вартості.

Зокрема, в більшості європейських країн дозволено перевозити до 5 упаковок медикаментів (по 20 таблеток у кожній) на одну людину, а їхня загальна сума не повинна перевищувати 430 євро (19 300 гривень). Усі препарати мають бути в оригінальній упаковці та з інструкціями, щоб у прикордонників не виникало жодних питань.

До країн Євросоюзу заборонено перевозити рецептурні ліки, зокрема психотропні та наркотичні препарати. Категорично забороняється перевезення медикаментів із кодеїном та ефедрином. Зверніть увагу, що ці речовини входять до складу "Нурофена Плюс", "Кетанова" і "Бронхолітина". Ці препарати широко використовуються в Україні. Виключно за рецептом дозволяється перевезення медикаментів із барбітуратами — валокордин, барбовал та корвалол.

Рецепт на лікарські препарати. Фото: Freepik

Якщо ви не можете обійтися без рецептурних ліків, вам необхідно взяти із собою певний перелік документів.

копія медичної карти, в якій засвідчено, що ці ліки необхідні людині для підтримки належного стану здоров'я, а також схема лікування;

рецепт із підписом і печаткою лікаря на конкретний препарат. Бажано, щоб була зазначена міжнародна назва ліків (латиницею);

чек з аптеки, де ви купували медикаменти.

Нагадаємо, літак Boeing 787 авіакомпанії United Airlines, що летів з Лос-Анджелеса до Шанхаю, змусили розвернутися через помилку пілота. Також ми рекомендували відвідати місто з казковою красою у Франції.