Какие лекарства запрещено перевозить через границу — перечень и инструкции

Лекарственные препараты. Фото: Freepik

Каждый путешественник перед отпуском готовит аптечку с необходимыми препаратами. Однако в Евросоюзе существуют определенные запреты и из-за некоторых лекарств у вас могут возникнуть проблемы на границе.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие лекарства нельзя перевозить через границу.

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Путешественники могут без тревоги брать с собой безрецептурные лекарства, не имеющие сильно выраженного действия — обезболивающие, противоаллергические, таблетки от тошноты и витамины. Однако введены ограничения по их количеству и стоимости.

В частности, в большинстве европейских стран разрешено перевозить до 5 упаковок медикаментов (по 20 таблеток в каждой) на одного человека, а их общая сумма не должна превышать 430 евро (19 300 гривен). Все препараты должны быть в оригинальной упаковке и с инструкциями, чтобы у пограничников не возникало никаких вопросов.

В страны Евросоюза запрещено перевозить рецептурные лекарства, в частности психотропные и наркотические препараты. Категорически запрещается перевозка медикаментов с кодеином и эфедрином. Обратите внимание, что эти вещества входят в состав "Нурофена Плюс", "Кетанова" и "Бронхолитина". Эти препараты широко используются в Украине. Исключительно по рецепту разрешается перевозка медикаментов с барбитуратами — валокордин, барбовал и корвалол.

Рецепт на лекарственные препараты. Фото: Freepik

Если вы не можете обойтись без рецептурных лекарств, вам необходимо взять с собой определенный перечень документов.

копия медицинской карты, в которой подтверждено, что данные лекарства необходимы человеку для поддержания надлежащего состояния здоровья, а также схема лечения;

рецепт с подписью и печатью врача на конкретный препарат. Желательно, чтобы было указано международное название лекарства (латиницей);

чек из аптеки, где вы покупали медикаменты.

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