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Головна Туризм Названо найспокійніше місто у світі — де воно знаходиться

Названо найспокійніше місто у світі — де воно знаходиться

Ua ru
Дата публікації: 4 серпня 2025 12:12
Найспокійніше місто у світі — де варто побувати
Місто Квінстаун у Новій Зеландії. Фото: tripadvisor.com

Якщо ви шукаєте місце, де можна по-справжньому відключитися від шуму міста й опинитися серед неймовірних пейзажів, вам варто відвідати новозеландське місто Квінстаун. Воно розташоване між кришталево чистими водами озера Вакатіпу та Південними Альпами.

Про це пише Daily Express.

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Портал TravelBag назвав Квінстаун найспокійнішим місцем у світі. Тут можна по-справжньому сповільнитися, відключитися від проблем і з'єднатися з природою. Квінстаун може похвалитися вражаючою оцінкою чистоти — 91,7 бала,  а також якістю зелених насаджень — 94,4 бала.

Окрім того, у Квінстауні відносно низька завантаженість доріг, дуже низький рівень світлового забруднення, що робить його ідеальним місцем для спостереження за зірками.

Взимку тут можна покататися на гірськолижних курортах та повечеряти у затишному ресторані, а влітку місто перетворюється на залиту сонцем країну чудес з безліччю пішохідних та велосипедних маршрутів, а також відмінними місцями для купання.

Тут також знайдуться розваги для тих, хто любить екстрим — банджі-джампінг, зіплайни та парапланеризм. Якщо ж ви хочете відновитися, для вас чудово підійдуть гарячі басейни з неймовірним видом на Альпи, спа-салони та оздоровчі центри.

Стало відомо, яке місто визнано найспокійнішим у світі - фото 1
Розваги у Квінстауні. Фото: tripadvisor.com

Якщо ви хочете відпочити взимку, найкращий час для подорожі — з червня по серпень, а для літньої поїздки — з грудня по лютий.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як компактно та без зусиль спакувати речі в подорож. Також ми писали про незвичні пам'ятки в Україні.

відпочинок подорож природа Нова Зеландія туризм
Маргарита Рибакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рибакова
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