Найспокійніше місто у світі — де варто побувати

Місто Квінстаун у Новій Зеландії. Фото: tripadvisor.com

Якщо ви шукаєте місце, де можна по-справжньому відключитися від шуму міста й опинитися серед неймовірних пейзажів, вам варто відвідати новозеландське місто Квінстаун. Воно розташоване між кришталево чистими водами озера Вакатіпу та Південними Альпами.

Про це пише Daily Express.

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Портал TravelBag назвав Квінстаун найспокійнішим місцем у світі. Тут можна по-справжньому сповільнитися, відключитися від проблем і з'єднатися з природою. Квінстаун може похвалитися вражаючою оцінкою чистоти — 91,7 бала, а також якістю зелених насаджень — 94,4 бала.

Окрім того, у Квінстауні відносно низька завантаженість доріг, дуже низький рівень світлового забруднення, що робить його ідеальним місцем для спостереження за зірками.

Взимку тут можна покататися на гірськолижних курортах та повечеряти у затишному ресторані, а влітку місто перетворюється на залиту сонцем країну чудес з безліччю пішохідних та велосипедних маршрутів, а також відмінними місцями для купання.

Тут також знайдуться розваги для тих, хто любить екстрим — банджі-джампінг, зіплайни та парапланеризм. Якщо ж ви хочете відновитися, для вас чудово підійдуть гарячі басейни з неймовірним видом на Альпи, спа-салони та оздоровчі центри.

Розваги у Квінстауні. Фото: tripadvisor.com

Якщо ви хочете відпочити взимку, найкращий час для подорожі — з червня по серпень, а для літньої поїздки — з грудня по лютий.

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