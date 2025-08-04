Найспокійніше місто у світі — де варто побувати

Названо найспокійніше місто у світі — де воно знаходиться
Якщо ви шукаєте місце, де можна по-справжньому відключитися від шуму міста й опинитися серед неймовірних пейзажів, вам варто відвідати новозеландське місто Квінстаун. Воно розташоване між кришталево чистими водами озера Вакатіпу та Південними Альпами.
Про це пише Daily Express.
Чим унікальне місто Квінстаун
Портал TravelBag назвав Квінстаун найспокійнішим місцем у світі. Тут можна по-справжньому сповільнитися, відключитися від проблем і з'єднатися з природою. Квінстаун може похвалитися вражаючою оцінкою чистоти — 91,7 бала, а також якістю зелених насаджень — 94,4 бала.
Окрім того, у Квінстауні відносно низька завантаженість доріг, дуже низький рівень світлового забруднення, що робить його ідеальним місцем для спостереження за зірками.
Взимку тут можна покататися на гірськолижних курортах та повечеряти у затишному ресторані, а влітку місто перетворюється на залиту сонцем країну чудес з безліччю пішохідних та велосипедних маршрутів, а також відмінними місцями для купання.
Тут також знайдуться розваги для тих, хто любить екстрим — банджі-джампінг, зіплайни та парапланеризм. Якщо ж ви хочете відновитися, для вас чудово підійдуть гарячі басейни з неймовірним видом на Альпи, спа-салони та оздоровчі центри.
Якщо ви хочете відпочити взимку, найкращий час для подорожі — з червня по серпень, а для літньої поїздки — з грудня по лютий.
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