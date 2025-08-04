Самый спокойный город в мире — где стоит побывать

Город Квинстаун в Новой Зеландии. Фото: tripadvisor.com

Если вы ищете место, где можно по-настоящему отключиться от шума города и оказаться среди невероятных пейзажей, вам стоит посетить новозеландский город Квинстаун. Он расположен между кристально чистыми водами озера Вакатипу и Южными Альпами.

Об этом пишет Daily Express.

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Портал TravelBag назвал Квинстаун самым спокойным местом в мире. Здесь можно по-настоящему замедлиться, отключиться от проблем и соединиться с природой. Квинстаун может похвастаться впечатляющей оценкой чистоты — 91,7 балла, а также качеством зеленых насаждений — 94,4 балла.

Кроме того, в Квинстауне относительно низкая загруженность дорог, очень низкий уровень светового загрязнения, что делает его идеальным местом для наблюдения за звездами.

Зимой здесь можно покататься на горнолыжных курортах и поужинать в уютном ресторане, а летом город превращается в залитую солнцем страну чудес с множеством пешеходных и велосипедных маршрутов, а также отличными местами для купания.

Здесь также найдутся развлечения для тех, кто любит экстрим — банджи-джампинг, зиплайны и парапланеризм. Если же вы хотите восстановиться, для вас прекрасно подойдут горячие бассейны с невероятным видом на Альпы, спа-салоны и оздоровительные центры.

Развлечения в Квинстауне. Фото: tripadvisor.com

Если вы хотите отдохнуть зимой, лучшее время для путешествия — с июня по август, а для летней поездки — с декабря по февраль.

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