Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Туризм Назван самый спокойный город в мире — где он находится

Назван самый спокойный город в мире — где он находится

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2025 12:12
Самый спокойный город в мире — где стоит побывать
Город Квинстаун в Новой Зеландии. Фото: tripadvisor.com

Если вы ищете место, где можно по-настоящему отключиться от шума города и оказаться среди невероятных пейзажей, вам стоит посетить новозеландский город Квинстаун. Он расположен между кристально чистыми водами озера Вакатипу и Южными Альпами.

Об этом пишет Daily Express.

Реклама
Читайте также:

Чем уникален город Квинстаун

Портал TravelBag назвал Квинстаун самым спокойным местом в мире. Здесь можно по-настоящему замедлиться, отключиться от проблем и соединиться с природой. Квинстаун может похвастаться впечатляющей оценкой чистоты — 91,7 балла, а также качеством зеленых насаждений — 94,4 балла.

Кроме того, в Квинстауне относительно низкая загруженность дорог, очень низкий уровень светового загрязнения, что делает его идеальным местом для наблюдения за звездами.

Зимой здесь можно покататься на горнолыжных курортах и поужинать в уютном ресторане, а летом город превращается в залитую солнцем страну чудес с множеством пешеходных и велосипедных маршрутов, а также отличными местами для купания.

Здесь также найдутся развлечения для тех, кто любит экстрим — банджи-джампинг, зиплайны и парапланеризм. Если же вы хотите восстановиться, для вас прекрасно подойдут горячие бассейны с невероятным видом на Альпы, спа-салоны и оздоровительные центры.

Стало відомо, яке місто визнано найспокійнішим у світі - фото 1
Развлечения в Квинстауне. Фото: tripadvisor.com

Если вы хотите отдохнуть зимой, лучшее время для путешествия — с июня по август, а для летней поездки — с декабря по февраль.

Напомним, ранее мы рассказывали, как компактно и без труда упаковать вещи в путешествие. Также мы писали о необычных достопримечательностях в Украине.

отдых путешествие природа Новая Зеландия туризм
Маргарита Рыбакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рыбакова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации