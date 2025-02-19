Смерть чоловіка на борту Jet2 — що відомо

Літак авіакомпанії Jet2. Фото: birminghamairport.co.uk

Під час польоту британського лоукостера Jet2 з Тенеріфе до аеропорту Іст-Мідлендс в Англії раптово помер чоловік. Йому було 70 років.

Про це повідомляє Independent.

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Повідомляється, що Boeing 737 мав летіти до пункту призначення 4 години, проте був перенаправлений в аеропорт Сантьяго-Росалія-де-Кастро на материковій частині Іспанії після того, як екіпаж повідомив, що у одного з пасажирів виникли серйозні проблеми зі здоров'ям.

Літак авіакомпанії Jet2. Фото: Ceri Breeze

До термінала була негайно направлена карета швидкої допомоги, проте медики лише констатували смерть. Особа померлого пасажира ще не встановлена, і неясно, чи помер пасажир до або після приземлення.

Трагедія сталася через кілька місяців після інциденту на рейсі Jet2 з Болгарії до Ліверпуля, коли ще один пасажир помер під час польоту. Літак приземлився у вересні 2024 року в Кельні (Німеччина). Хоча чоловіку була надана необхідна допомога, його серце зупинилось.

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