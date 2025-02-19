Смерть мужчины на борту Jet2 - что известно

Самолет авиакомпании Jet2. Фото: birminghamairport.co.uk

Во время полета британского лоукостера Jet2 из Тенерифе в аэропорт Ист-Мидлендс в Англии внезапно умер мужчина. Ему было 70 лет.

Об этом сообщает Independent.

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Сообщается, что Boeing 737 должен был лететь до пункта назначения 4 часа, однако был перенаправлен в аэропорт Сантьяго-Росалия-де-Кастро на материковой части Испании после того, как экипаж сообщил, что у одного из пассажиров возникли серьезные проблемы со здоровьем.

Самолет авиакомпании Jet2. Фото: Ceri Breeze

В терминал была немедленно направлена карета скорой помощи, однако медики лишь констатировали смерть. Личность умершего пассажира еще не установлена, и неясно, умер ли пассажир до или после приземления.

Трагедия произошла через несколько месяцев после инцидента на рейсе Jet2 из Болгарии в Ливерпуль, когда еще один пассажир умер во время полета. Самолет приземлился в сентябре 2024 года в Кельне (Германия). Хотя мужчине была оказана необходимая помощь, его сердце остановилось.

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