Місто в Європі, де найбільше шахраїв — що варто знати туристам

Туристки на відпочинку. Фото: Freepik

Українцям, які найближчим часом планують відвідати Париж, варто бути обачними. Місто очолило рейтинг європейських міст, де найчастіше діють шахраї.

Відповідний рейтинг опублікував портал Quotezone.

Читайте також:

Чому варто бути обережним у Парижі

За даними порталу, відвідувачі п'яти найпопулярніших туристичних визначних пам'яток Франції 748 разів згадували про те, що їх ошукали. Це у вісім разів більше, ніж у Іспанії, яка посідає друге місце за кількістю згадок про шахрайство.

Ейфелева вежа отримала 537 згадок про шахрайство у відгуках мандрівників, що робить цю пам'ятку місцем, де туристи найчастіше стають жертвами шахраїв. Зокрема, поширеною схемою аферистів є продаж фейкових квитків.

Місцевий мешканець попередив туристів про популярну аферу, коли чоловіки біля Сакре-Кер намагаються одягнути на зап'ястя туристів "браслет дружби".

Туристки на відпочинку в Парижі. Фото: Pinterest

"Якщо ви опинитеся перед Сакре-Кер, і якийсь хлопець, що стоїть на одному з цих маленьких вигнутих стовпчиків, витріщається на вас, а потім підходить до вас з мотузкою і намагається надіти її вам на зап'ястя, то це браслет дружби. На жаль, цей хлопець так і не зрозумів, що дружба так не працює. Як тільки він надягне на вас браслет, він затягне його, а потім скаже: "Ей, тепер, коли ми друзі, може, ти даси мені щось натомість?" — попередив француз.

Серед інших популярних шахрайств у Парижі — фальшиві пункти обміну валют, "чашка для копняків" — чашку ставлять так, щоб хтось випадково її вдарив, а коли це станеться, шахраї вимагають гроші за "пошкодження", а також "золота каблучка", коли шахрай "знаходить" каблучку, пропонує її вам і вимагає гроші натомість.

Раніше ми писали, що українська туристична компанія розпочала роботу в Чехії. Також ми розповідали, які локації варто відвідати у Венеції.