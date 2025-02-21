Місто в Європі, де найбільше шахраїв — що варто знати туристам

Місто шахраїв — де туристам варто бути обережними
Українцям, які найближчим часом планують відвідати Париж, варто бути обачними. Місто очолило рейтинг європейських міст, де найчастіше діють шахраї.
Відповідний рейтинг опублікував портал Quotezone.
Чому варто бути обережним у Парижі
За даними порталу, відвідувачі п'яти найпопулярніших туристичних визначних пам'яток Франції 748 разів згадували про те, що їх ошукали. Це у вісім разів більше, ніж у Іспанії, яка посідає друге місце за кількістю згадок про шахрайство.
Ейфелева вежа отримала 537 згадок про шахрайство у відгуках мандрівників, що робить цю пам'ятку місцем, де туристи найчастіше стають жертвами шахраїв. Зокрема, поширеною схемою аферистів є продаж фейкових квитків.
Місцевий мешканець попередив туристів про популярну аферу, коли чоловіки біля Сакре-Кер намагаються одягнути на зап'ястя туристів "браслет дружби".
"Якщо ви опинитеся перед Сакре-Кер, і якийсь хлопець, що стоїть на одному з цих маленьких вигнутих стовпчиків, витріщається на вас, а потім підходить до вас з мотузкою і намагається надіти її вам на зап'ястя, то це браслет дружби. На жаль, цей хлопець так і не зрозумів, що дружба так не працює. Як тільки він надягне на вас браслет, він затягне його, а потім скаже: "Ей, тепер, коли ми друзі, може, ти даси мені щось натомість?" — попередив француз.
Серед інших популярних шахрайств у Парижі — фальшиві пункти обміну валют, "чашка для копняків" — чашку ставлять так, щоб хтось випадково її вдарив, а коли це станеться, шахраї вимагають гроші за "пошкодження", а також "золота каблучка", коли шахрай "знаходить" каблучку, пропонує її вам і вимагає гроші натомість.
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