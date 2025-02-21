Город в Европе, где больше всего мошенников - что стоит знать туристам

Туристки на отдыхе. Фото: Freepik

Украинцам, которые в ближайшее время планируют посетить Париж стоит быть осмотрительным. Город возглавил рейтинг европейских городов, где чаще всего действуют мошенники.

Соответствующий рейтинг опубликовал портал Quotezone.

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По данным портала, посетители пяти самых популярных туристических достопримечательностей Франции 748 раз упоминали о том, что их обманули. Это в восемь раз больше, чем в Испании, которая занимает второе место по количеству упоминаний о мошенничестве.

Эйфелева башня получила 537 упоминаний о мошенничестве в отзывах путешественников, что делает эту достопримечательность местом, где туристы чаще всего становятся жертвами мошенников. В частности, распространенной схемой аферистов является продажа фейковых билетов.

Местный житель предупредил туристов о популярной афере, когда мужчины возле Сакре-Кер и пытаются одеть на запястье туристов "браслет дружбы".

Туристки на отдыхе в Париже. Фото: Pinterest

"Если вы окажетесь перед Сакре-Кер, и какой-то парень, стоящий на одном из этих маленьких изогнутых столбиков, пялится на вас, а затем подходит к вам с веревкой и пытается надеть ее вам на запястье, то это браслет дружбы. К сожалению, этот парень так и не понял, что дружба так не работает. Как только он наденет на вас браслет, он затянет его, а потом скажет: "Эй, теперь, когда мы друзья, может, ты дашь мне что-то взамен?", — предупредил француз.

Среди других популярных мошенничеств в Париже — фальшивые пункты обмена валют, "чашка для пинков" — чашку ставят так, чтобы кто-то случайно ее ударил, а когда это произойдет, мошенники требуют деньги за "повреждение", а также "золотое кольцо", когда мошенник "находит" кольцо, предлагает его вам и требует деньги взамен.

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