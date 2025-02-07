Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Туризм arrow Колишня стюардеса розкрила, як зекономити на квитках на літак arrow

Колишня стюардеса розкрила, як зекономити на квитках на літак

7 лютого 2025 18:00
Юлія Романова - Редактор
Юлія Романова
Редактор
Як зекономити на квитках на літак — поради мандрівникам
Дівчина тримає квитки на літак. Ілюстративне фото: pexels.com
Юлія Романова - Редактор
Юлія Романова
Редактор

Колишня стюардеса, яка 16 років пропрацювала в популярній авіакомпанії Virgin Atlantic, порадила, як заощадити гроші на квитках на літак. З'ясувалось, що справа не лише у ранньому бронюванні.

Про це пише Express.

Читайте також:

Як зекономити на квитках на літак

Колишня бортпровідниця Скай Тейлор радить уникати сторонніх веб-сайтів та пошукових систем при бронюванні квитків.

"Багато людей шукають рейси в пошукових системах, але не переходять одразу на сайт авіакомпанії. Багато з цих сайтів суттєво завищують цінник і заробляють на різниці. Бронювання квитка на сайті авіакомпанії іноді обходиться набагато дешевше", — поділилась Тейлор.

Вона також порадила мандрівникам приєднатися до програм лояльності авіаперевізників. Багато компаній дають бали за подорожі, які можна витратити на підвищення класу обслуговування або на квитки авіакомпаній-партнерів.

Колишня стюардеса розкрила, як зекономити на квитках на літак - фото 1
Квитки на літак. Ілюстративне фото: pexels.com

Бортпровідниця також розвіяла міф про те, що пасажирам не можна брати із собою їжу. Багато хто витрачає шалені гроші на обіди в аеропорту.

"Я думаю, що багато людей панічно бояться таких простих речей, як можливість взяти з собою їжу. Я вважаю божевіллям, що люди думають, що не можуть принести їжу. Ви можете взяти з собою стільки їжі, скільки захочете. Так і робіть, особливо якщо ви подорожуєте з дітьми", — підкреслила Тейлор.

Нагадаємо, ми розповідали про найбюджетніші країни, куди вже зараз варто бронювати поїздку. Також ми розповідали, чи безпечно насправді подорожувати літаками. 

авіарейси туристи літак авіаквитки економія поради
Реклама
Реклама
Реклама