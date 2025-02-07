Як зекономити на квитках на літак — поради мандрівникам

Дівчина тримає квитки на літак. Ілюстративне фото: pexels.com

Колишня стюардеса, яка 16 років пропрацювала в популярній авіакомпанії Virgin Atlantic, порадила, як заощадити гроші на квитках на літак. З'ясувалось, що справа не лише у ранньому бронюванні.

Про це пише Express.

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Колишня бортпровідниця Скай Тейлор радить уникати сторонніх веб-сайтів та пошукових систем при бронюванні квитків.

"Багато людей шукають рейси в пошукових системах, але не переходять одразу на сайт авіакомпанії. Багато з цих сайтів суттєво завищують цінник і заробляють на різниці. Бронювання квитка на сайті авіакомпанії іноді обходиться набагато дешевше", — поділилась Тейлор.

Вона також порадила мандрівникам приєднатися до програм лояльності авіаперевізників. Багато компаній дають бали за подорожі, які можна витратити на підвищення класу обслуговування або на квитки авіакомпаній-партнерів.

Квитки на літак. Ілюстративне фото: pexels.com

Бортпровідниця також розвіяла міф про те, що пасажирам не можна брати із собою їжу. Багато хто витрачає шалені гроші на обіди в аеропорту.

"Я думаю, що багато людей панічно бояться таких простих речей, як можливість взяти з собою їжу. Я вважаю божевіллям, що люди думають, що не можуть принести їжу. Ви можете взяти з собою стільки їжі, скільки захочете. Так і робіть, особливо якщо ви подорожуєте з дітьми", — підкреслила Тейлор.

Нагадаємо, ми розповідали про найбюджетніші країни, куди вже зараз варто бронювати поїздку. Також ми розповідали, чи безпечно насправді подорожувати літаками.