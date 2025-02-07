Как сэкономить на билетах на самолет - советы путешественникам

Девушка держит билеты на самолет. Иллюстративное фото: pexels.com

Бывшая стюардесса, которая 16 лет проработала в популярной авиакомпании Virgin Atlantic, посоветовала, как сэкономить деньги на билетах на самолет. Выяснилось, что дело не только в раннем бронировании.

Об этом пишет Express.

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Как сэкономить на билетах на самолет

Бывшая бортпроводница Скай Тейлор советует избегать сторонних веб-сайтов и поисковых систем при бронировании билетов.

"Многие люди ищут рейсы в поисковых системах, но не переходят сразу на сайт авиакомпании. Многие из этих сайтов существенно завышают ценник и зарабатывают на разнице. Бронирование билета на сайте авиакомпании иногда обходится гораздо дешевле", — поделилась Тейлор.

Она также посоветовала путешественникам присоединиться к программам лояльности авиаперевозчиков. Многие компании дают баллы за путешествия, которые можно потратить на повышение класса обслуживания или на билеты авиакомпаний-партнеров.

Билеты на самолет. Иллюстративное фото: pexels.com

Бортпроводница также развеяла миф о том, что пассажирам нельзя брать с собой еду. Многие тратят огромные деньги на обеды в аэропорту.

"Я думаю, что многие люди панически боятся таких простых вещей, как возможность взять с собой еду. Я считаю безумием, что люди думают, что не могут принести еду. Вы можете взять с собой столько еды, сколько захотите. Так и делайте, особенно если вы путешествуете с детьми", — подчеркнула Тейлор.

Напомним, мы рассказывали о самых бюджетных странах, куда уже сейчас стоит бронировать поездку. Также мы рассказывали, безопасно ли на самом деле путешествовать самолетами.