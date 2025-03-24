Укрзалізниця почала продавати квитки через каси — коли відновиться продаж онлайн

Провідники перевіряють квитки. Фото: пресслужба УЗ

Внаслідок масованої кібератаки на сервіси "Укрзалізниці" нині не можна придбати квитки онлайн. Нині в компанії триває відновлення всіх систем.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці" у понеділок, 24 березня.

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В компанії заспокоїли пасажирів та пояснили, що попри атаки ворога та масовий збій, потяги продовжують рухатися за затвердженими графіками.

Нині фахівці намагаються ліквідувати наслідки хакерської атаки. На цей час квитки онлайн не доступні. Їх можна придбати через каси. В компанії повідомляють, що нині посилили каси персоналом.

Також 24 та 25 березня в касах стануть доступні квитки на міжнародні напрямки.

В УЗ повідомили, що на час ліквідації наслідки атаки працюють поїзні бригади. Вони оформлюватимуть квитки на місці.

Посадка на потяг. Фото: пресслужба УЗ

В компанії також попрохали відкласти придбання квитків на дату після 25 березня, адже нині в пріоритеті пасажири, яку планують подорож сьогодні-завтра.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на сьомий дитячий вагон в складі потягу №81/82 Київ — Ужгород. Також ми розповідали, що під час подорожі залізницею пасажири мають дотримуватись вимог законодавства та правил поведінки у вагонах і за їх порушення передбачена відповідальність.