Укрзализныця начала продавать билеты через кассы — когда возобновится продажа онлайн

Проводники проверяют билеты. Фото: пресс-служба УЗ

Вследствие массированной кибератаки на сервисы "Укрзализныци" сейчас нельзя приобрести билеты онлайн. Сейчас в компании продолжается восстановление всех систем.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" в понедельник, 24 марта.

Читайте также:

Что известно о кибератаке на "УЗ" и ее последствиях

В компании успокоили пассажиров и объяснили, что несмотря на атаки врага и массовый сбой, поезда продолжают двигаться по утвержденным графикам.

Сейчас специалисты пытаются ликвидировать последствия хакерской атаки. В настоящее время билеты онлайн не доступны. Их можно приобрести через кассы. В компании сообщают, что сейчас усилили кассы персоналом.

Также 24 и 25 марта в кассах станут доступны билеты на международные направления.

В УЗ сообщили, что на время ликвидации последствий атаки работают поездные бригады. Они будут оформлять билеты на месте.

Посадка на поезд. Фото: пресс-служба УЗ

В компании также попросили отложить приобретение билетов на дату после 25 марта, ведь сейчас в приоритете пассажиры, которые планируют путешествие сегодня-завтра.

Напомним, "Укрзализныця" открыла продажу билетов на седьмой детский вагон в составе поезда №81/82 Киев — Ужгород. Также мы рассказывали, что во время путешествия по железной дороге пассажиры должны соблюдать требования законодательства и правил поведения в вагонах и за их нарушение предусмотрена ответственность.