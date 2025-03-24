Укрзализныця начала продавать билеты через кассы — когда возобновится продажа онлайн

Кибератака на "Укрзализныцю" — как покупать билеты
Вследствие массированной кибератаки на сервисы "Укрзализныци" сейчас нельзя приобрести билеты онлайн. Сейчас в компании продолжается восстановление всех систем.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" в понедельник, 24 марта.
Что известно о кибератаке на "УЗ" и ее последствиях
В компании успокоили пассажиров и объяснили, что несмотря на атаки врага и массовый сбой, поезда продолжают двигаться по утвержденным графикам.
Сейчас специалисты пытаются ликвидировать последствия хакерской атаки. В настоящее время билеты онлайн не доступны. Их можно приобрести через кассы. В компании сообщают, что сейчас усилили кассы персоналом.
Также 24 и 25 марта в кассах станут доступны билеты на международные направления.
В УЗ сообщили, что на время ликвидации последствий атаки работают поездные бригады. Они будут оформлять билеты на месте.
В компании также попросили отложить приобретение билетов на дату после 25 марта, ведь сейчас в приоритете пассажиры, которые планируют путешествие сегодня-завтра.
Напомним, "Укрзализныця" открыла продажу билетов на седьмой детский вагон в составе поезда №81/82 Киев — Ужгород. Также мы рассказывали, что во время путешествия по железной дороге пассажиры должны соблюдать требования законодательства и правил поведения в вагонах и за их нарушение предусмотрена ответственность.
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