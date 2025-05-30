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IKEA відкрила свій перший готель на Канарах — фото

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Дата публікації: 30 травня 2025 16:47
IKEA побудувала перший готель — як виглядає
Готель IKEA. Фото: IKEA

Популярна шведська мережа меблів IKEA відкрила свій перший готель в Іспанії. Він розташований на дуже популярних серед туристів Канарських островах.

Про це пише The Sun.

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Las Dunas de Santa Catalina Boutique House — це перший двозірковий готель IKEA, що відкриється на острові Гран-Канарія.

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Не сподівайтеся побачити жодного з культових синьо-жовтих кольорів. Сучасний готель, в якому є номери лише для дорослих, має більш приглушені інтер'єри.

Невеликий відкритий басейн з шезлонгами розташований біля ресторану готелю. З нього відкривається розкішний краєвид на море. Біля ресторану також є тераса, на якій подають сніданок.

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Єдиний натяк на кольори логотипа компанії — це спальні, де в деяких номерах є блакитні або жовті покривала. Готель пропонує двомісні й тримісні номери з видом на басейн чи сад.

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Номери в готелі IKEA. Фото: IKEA
IKEA відкрила свій перший готель на Канарах — фото - фото 2
Зона біля басейну в готелі IKEA. Фото: IKEA
IKEA відкрила свій перший готель на Канарах — фото - фото 3
Тераса в готелі IKEA. Фото: IKEA

В готелі немає тренажерного залу чи спа-центру, проте у вартість проживання включені сніданки. Ціни на номери стартують від 125 євро.

Нагадаємо, ми розповідали, чому в Китаї не варто допомагати перехожим. Також досвідчений мандрівник порадив красиві курорти для відпочинку.

подорож Іспанія IKEA Канарські острови туризм готелі
Юлія Брей - Редактор
Автор:
Юлія Брей
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