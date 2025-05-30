IKEA построила первый отель - как выглядит

Отель IKEA. Фото: IKEA

Популярная шведская сеть мебели IKEA открыла свой первый отель в Испании. Он расположен на очень популярных среди туристов Канарских островах.

Об этом пишет The Sun.

Реклама

Читайте также:

IKEA строит отели

Las Dunas de Santa Catalina Boutique House - это первый двухзвездочный отель IKEA, который откроется на острове Гран-Канария.

Не надейтесь увидеть ни одного из культовых сине-желтых цветов. Современный отель, в котором есть номера только для взрослых, имеет более приглушенные интерьеры.

Небольшой открытый бассейн с шезлонгами расположен возле ресторана отеля. Из него открывается роскошный вид на море. Возле ресторана также есть терраса, на которой подают завтрак.

Единственный намек на цвета логотипа компании — это спальни, где в некоторых номерах есть голубые или желтые покрывала. Отель предлагает двухместные и трехместные номера с видом на бассейн или сад.

Номера в отеле IKEA. Фото: IKEA

Зона возле бассейна в отеле IKEA. Фото: IKEA

Терраса в отеле IKEA. Фото: IKEA

В отеле нет тренажерного зала или спа-центра, однако в стоимость проживания включены завтраки. Цены на номера стартуют от 125 евро.

Напомним, мы рассказывали, почему в Китае не стоит помогать прохожим. Также опытный путешественник посоветовал красивые курорты для отдыха.