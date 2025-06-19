Подорож з Ryanair — які продукти й напої можна взяти

Літак Ryanair. Фото: Pexels

Іноді обід в літаку та десерт в аеропорту може коштувати майже половину вартості вашого квитка на літак. Щоб зекономити, можна взяти щось смачненьке із собою, проте варто знати правила авіакомпаній.

Про правила авіакомпанії нагадує Mirror UK.

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Ryanair дозволяє пасажирам брати із собою на борт їжу та безалкогольні напої, якщо вони не перевищують встановлені авіакомпанією обмеження щодо розміру та ваги ручної поклажі (40x20x25 см). Однак гарячі та алкогольні напої на борту літака заборонені.

Крім того, алкоголь з міцністю понад 70% не дозволяється перевозити на борту літака ні в ручній поклажі, ні в зареєстрованому багажі.

Обід на борту літака. Фото: freepik.com

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що лоукостер Ryanair в травні цього року змінив деякі правила для пасажирів, зокрема й ті, які стосуються ручної поклажі. Також ми писали, які речі можна брати із собою в ручну поклажу.