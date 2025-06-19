Подорож з Ryanair — які продукти й напої можна взяти

Яку їжу можна брати із собою в літак — правила Ryanair
Іноді обід в літаку та десерт в аеропорту може коштувати майже половину вартості вашого квитка на літак. Щоб зекономити, можна взяти щось смачненьке із собою, проте варто знати правила авіакомпаній.
Про правила авіакомпанії нагадує Mirror UK.
Які продукти й напої можна взяти на борт Ryanair
Ryanair дозволяє пасажирам брати із собою на борт їжу та безалкогольні напої, якщо вони не перевищують встановлені авіакомпанією обмеження щодо розміру та ваги ручної поклажі (40x20x25 см). Однак гарячі та алкогольні напої на борту літака заборонені.
Крім того, алкоголь з міцністю понад 70% не дозволяється перевозити на борту літака ні в ручній поклажі, ні в зареєстрованому багажі.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що лоукостер Ryanair в травні цього року змінив деякі правила для пасажирів, зокрема й ті, які стосуються ручної поклажі. Також ми писали, які речі можна брати із собою в ручну поклажу.
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